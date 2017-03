Raih Penghargaan PFA Player of the Year, NGolo Kante Merendah

SRIPOKU.COM - Gelandang Chelsea, N'Golo Kante, merasa tak pantas untuk meraih penghargaan PFA Player of the Year - Pemain Terbaik Premier League - untuk musim 2016-2017. Padahal, dia tampil gemilang bersama The Blues - julukan Chelsea - sejauh ini.

Berita Lainnya: Leicester Unggul 2-0, Vardy Cetak Rekor 9 Laga

Pada musim debutnya bersama Chelsea, Kante kurang menonjol dalam hal gol atau assist. Hanya dua lesakan diciptakan pemain asal Perancis itu dari 31 pertandingan.

Hanya, publik melihat bahwa Kante punya peran vital dalam menyaring ancaman sejak lini tengah. Hal itu dianggap menjadi nilai minus Chelsea musim lalu.

Lakon serupa kembali ditunjukkan Kante saat Chelsea menang 2-1 atas Stoke City pada partai lanjutan liga di Stadion Britannia, Sabtu (18/3/2017).

Alih-alih mengamini apresiasi, pemain berusia 25 tahun itu justru menampiknya.

"Saya mengalami perkembangan, tetapi tidak merasa sebagai pemain terbaik di liga," tutur Kante.

Menurut Kante, lebih adil apabila gelar individu itu diberikan pemain lain. Kebetulan, ada sejumlah pemain Chelsea lainnya yang memiliki peran menonjol.

Diego Costa tampil tajam dengan koleksi 18 gol dari 31 laga. Pedro Rodriguez dan Eden Hazard yang sama-sama menyumbangkan sebelas lesakan, juga bisa menjadi alternatif.

"Banyak pemain dari tim saya pantas mendapatkan penghargaan itu," kata Kante merendah.

Penghargaan PFA Player of the Year musim lalu diberikan kepada Riyad Mahrez setelah mengantarkan Leicester City menjuarai liga bersama Kante.

Adapun Hazard juga sempat mendapatkan gelar serupa pada 2013-2014, musim terakhir Chelsea meraih gelar Premier League.

Penulis : Anju Christian

Sumber : Transfermarkt, TeleFoot