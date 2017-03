New Honda Odyssey. Mobil Terbaru Dengan Tampilan Lebih Ekslusif

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- PT. Honda Prospect Motor (HPM) telah meluncurkan model terbaru dari generasi kelima Honda Odyssey.

All New Honda Odyssey kini hadir dengan tampilan yang lebih eksklusif dengan sentuhan pada eksterior, sementara tetap mempertahankan berbagai fitur premium dan teknologi canggih di model sebelumnya.

Pada kesempatan kali ini, PT. Prospect Motor selaku Main Dealer Honda wilayah Outside Java membawa All New Honda Odyssey ke Kota Palembang agar masyarakat di Kota Palembang dapat melihat langsung All New Honda Odyssey.

Masyarakat dapat melihat langsung perubahan All New Honda Odyssey di pameran yang berlangsung dari tanggal 17 Maret 2017 hingga 19 Maret 2017 di Palembang Trade Center. Tidak hanya All New Honda Odyssey, Honda juga memamerkan line up produk Honda terbaik lainnya.

Eksterior All New Honda Odyssey semakin mewah dengan New Black Front Grill, dengan kombinasi warna smoke chrome dan hitam yang elegan. Penyegaran juga ditampilkan melalui fog lamp yang dilengkapi dengan Black Garnish dan desain baru Alloy Wheel 17” yang lebih tegas. Semua penyegaran tersebut berpadu dalam desain elegan dan dinamis yang menjadi ciri khas All New Odyssey.

Sesuai dengan komitmennya, Honda selalu berusaha menghadirkan inovasi dalam setiap produk untuk menjawab kebutuhan dari konsumen. Oleh karena itu, Honda di Indonesia terus membawa terobosan dalam hal teknologi dan kenyamanan.

Andy Antonius selaku General Manager PT. Prospect Motor mengatakan, “Secara khusus saya yakin, model terbaru dari All New Honda Odyssey akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di Kota Palembang dan sekitarnya.” katanya.