Kabin All New Honda Odyssey Dirancang untuk Kenyamanan Pengemudi dan Penumpang

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Diperkenalkan pada tahun 2014, generasi kelima Honda Odyssey tampil dengan konsep baru dan fitur-fitur terdepan di kelasnya. Selain beberapa perubahan baru di eksterior, All New Honda Odyssey juga dilengkapi dengan Projector Headlight, Power Sliding Door with Outer Courtesy Light, Sliding Sunroof with Pinch Free, Active Cornering Light, Side Sill, LED High Mount Stop Lamp, LED Rear Combination Light & LED Daytime Running Light, Auto Leveling Headlight, dan Auto On /Off Headlight.

Kini mobil tersebut sudah hadir di Palembang, Sabtu (18/3/2017) di di pameran yang berlangsung di Atrium PTC, Palembang.

Kabin All New Honda Odyssey dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengemudi maupun penumpang. Pengemudi dapat mengatur posisi menyetir senyaman mungkin dengan Tilt & Telescopic Steering Wheel, 8 Way Power Seat Adjuster + Memory Seat, dan Arm Rest.

Sedangkan untuk kenyamanan penumpang baris pertama menggunakan 4 way Power Seat Adjuster dan penumpang baris kedua dihadirkan dengan Premium Craddle Seat + Ottoman (World’s First and Longest 2nd Row Slide In Its Class in Indonesia). Di bagian kemudi juga dilengkapi dengan Cruise Control, Paddle Shift, dan Steering Wheel Mounted Control.

Untuk kenyamanan seluruh penumpang, tersedia 3 Zone Auto AC dan Side Sunshade di kaca pintu belakang. Sistem 3 Steps Reclining Type Magical Storage memberikan kemudahan untuk melipat bangku baris ketiga secara rata dalam tiga langkah mudah, untuk mendapatkan ruang kargo ekstra lapang.

Sistem audio All New Honda Odyssey pun dirancang untuk mengedepankan kecanggihan yang ada di All New Honda Odyssey; 7” WVGA Capacitive Touch Screen Monitor (CD, DVD Player, MP3, FM/AM, USB, HDMI, Bluetooth, iPod, dan iPhone) juga dilengkapi dengan Smartphone Connection (membutuhkan kabel khusus). Selain untuk GPS Navigation sistem audio juga untuk mendukung cara kerja fitur Multi View Camera Assist, Cross Traffic Monitor, dan Smart Parking Assist System.

Untuk semakin menambah kenyamanan saat berkendara, terdapat Roof Monitor. Sebuah layar video di baris kedua yang terintegrasi pada dengan sistem audio video yang dilengkapi dengan remote control yang semakin memudahkan dalam menikmati fitur hiburan dalam kabin. Model terbaru All New Honda Odyssey juga dilengkapi dengan separated seat back pocket untuk penyimpanan barang yang lebih rapi di dalam kabin.

Performa All New Honda Odyssey dibekali dengan mesin 2.4 liter DOHC i-VTEC dengan Earth Dreams Technology yang menghasilkan tenaga sebesar 175 PS pada 6.200 rpm dan torsi maksimal 23 Kg.m pada 4.000 rpm. All New Honda Odyssey hadir dengan transmisi CVT yang disempurnakan untuk menghasilkan keseimbangan antara mesin yang responsif dari putaran rendah dan tetap irit bahan bakar bahkan di putaran tinggi sekalipun.

Untuk semakin mengoptimalkan efisiensi bahan bakar, terdapat fitur ECON Mode yang terdiri dari ECO AssistTM dan ECON Button. ECO AssistTM memberi petunjuk kepada pengemudi untuk menghemat bahan bakar saat berkendara. Sementara itu, ECON Button merupakan tombol untuk mengaktifkan mode pengendaraan yang memaksimalkan efisiensi bahan bakar.