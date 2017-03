Belanja Keramik Diskon 70 Persen di Mitra Bangunan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Supermarket Bahan Bangunan Mitra Bangunan di Jalan Kolonel H Barlian Km 7,5 Palembang menggelar diskon besar-besaran up to 70 + 10 persen bagi para pelanggan setianya untuk pembelian keramik.

Store Manager Mitra Bangunan Supermarket Palembang, Judani, mengatakan program ini merupakan bentuk apresiasi Mitra Bangunan kepada pelanggan setia‎nya.

Prom‎o ini berlaku dalam pembelian keramik dan granit dalam pogram bazar yang berlangsung mulai 17 Maret hingga 24 April 2017 mendatang.

“Diharapkan dengan program ini pelanggan akan semakin giat berbelanja. Apalagi untuk pelanggan yang sedang ingin merenovasi rumahnya, dengan program ini akan bisa mewujudkannya," ujarnya, Sabtu (18/3/2017).

Adapun produk yang didiskon di antaranya aneka Granit dan Keramik seperti Express Tile 80x80 Diskon 30+5 persen, Aneka Kunci Diskon up to 70+10 persen, Aneka Kran Diskon up to 70+10 persen, dan Aneka Lampu Hias Diskon 50+10 persen dan masih banyak lagi.

‎Barang-barang yang disediakan selama bazar bukanlah stok lama, tetapi produk kelas wahid dimiliki supermarker bangunan terbesar di kota Palembang.

“Barang-barang yang ada di bazar ini merupakan yang terbaik kualitasnya," tegas dia.