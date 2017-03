Salaman Usai Shalat Maghrib

SRIPOKU.COM - Assalamualakikum.Wr.Wb. UST. Apa ada dalilnya, sesudah salat Maghrib tidak boleh bersalaman antar sesama jamah, karena di salah satu masjid mereka tidak melakukan salam-salaman sesudah salat Maghrib. Barulah sesudah salat Isya mereka bersalaman.M ohon penjelasan Ustaz. Terimakasih

Ust. 08131114xxxx

Berita Lainnya: Kiat Agar Haji Mabrur

BUYA MENJAWAB:

Assalamualaikum.Wr.Wb.

MASJID adalah tempat melaksanakan sholat berjamaah bagi kaum muslimin, sekaligus tempat untuk bertemu dan bersilaturrahim diantara mereka. Jika dua orang muslim berjumpa lalu berjabat tangan, maka Allah SWT. mengampuni dosa diantara mereka berdua sebelum mereka berpisah, begitu salah satu dari tuntunan Rasulullah Saw. kepada ummatnya. Bahkan kata beliau, "Maukah engkau aku tunjukkan jika itu kalian lakukan, maka tumbuh rasa saling mencintai diantara kalian? Yaitu 'AFSUS SALAAM' Artinya sebarkan salam, IZAA LAQITUM FASALLIM, Apabila kalian berjumpa, maka ucapkanlah salam.

Namun ada sebuah hadits yang menyatakan artinya: "Barang siapa salat dua rakaat sesudah Maghrib sebelum berbicara dengan seseorang, lalu ia baca di dalam rakaat pertama sesudah Al fatihah surah Qul yaa ayyuhal kaafirun dan pada rakaat kedua sesudah Al Fatihah surah Qul Huallahu Ahad, niscaya keluar ia dari dosanya sebagaimana ular keluar dari kulit kelumbusannya." (HR.Ibn Nasr, Faidlul Qadlir bab al- Mim).

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa melaksanakan sholat sunnat sesudah maghrib (sunnat Mu'akkad) sebelum berbicara atau berkata-kata dengan seseorang, maka dosa-dosanya bersih sebagimana bersihnya ular keluar dari kelumbusan kulitnya.

Maka dari pemahaman terhadap hadits di atas, sebagian dari kaum muslimin tidak melakukan salaman setelah salat Maghrib akan tetapi mereka bersalaman sesudah salat Isya dan salat lainnya. Namun yang melakukan salam-salaman sesudah sholat Maghribpun beralasan, bahwa mereka bukan berbicara, akan tetapi bersalaman sambil bersholawat kepada Nabi Muhammad Saw. kemudian barulah melakukan sholat sunnat sesudah maghrib.

Bersalaman sesudah sholat tidaklah dilarang, bahkan dimasa Rasulullah Saw. ketika di Mina setelah salat Subuh, para sahabat-sahabat Rasulullah Saw. berusaha saling mendahului untuk mencium tangan Rasulullah Saw. dan diceritakan bahwa tangan Rasulullah Saw. berbau harum dan dingin.

Banyak terkandung hikmah salaman sesudah sholat; Bahwa disamping melakukan hubungan dengan Allah SWT. (Hablumminallah), maka dengan bersalaman sesama jama’ah sholat dapat saling mengenal dan bersilaturahim (Hablumminannaas) yang kedua hubungan tsb sangat dianjurkan di dalam ajaran agama Islam.

Coba perhatikan, apabila ada jamaah yang setiap sesudah sholat Fardhu, tidak ikut berzikir dan berdoa bersama yang dianjurkan dalam sholat berjamaah, mereka setelah salam ke kanan dan ke kiri sehabis sholat langsung keluar tanpa ada komunikasi dengan jamaah lainnya, maka sepanjang hayatnya tidak melakukan silaturrahim dengan jama’ah satu masjid dengannya. Maka gaya hidup mereka hanya menjalin komunikasi dengan Allah SWT. saja, tidak komunikasi dengan sesama manusia. Maka sesuai denga Firman Allah SWT: "DHURIBAT ALAIHIMUZZILLATU AINAMA TSUKIFUU ILLA BIHABLIMMINANNALLAAHI WAHABLIMMINNAAS..." Artinya: "Ditimpakan kehinaan kepada mereka, dimana saja mereka berada (termasuk di masjid) kecuali apabila mereka menjalin komunikasi dengan Allah SWt dan komunikasi dengan sesama manusia...".

Dalil adanya doa bersama Imam adalah, Apabila berjamaah, maka imam yang membaca qunut hendaklah memakai shighat jamak; AALLAHUMMAH DINAA (plural), makruh hukumnya apabila imam mengkhususkan dirinya sendiri; ALLAHUMMAHDINI, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. yang artinya; "Janganlah seorang yang menjadi Imam (shalat) suatu kumpulan orang, mengkhususkan do'a untuk dirinya sendiri tanpa mengikutkan mereka (jama'ah), maka jika dia lakukan demikian, sebenarnya dia telah berkhianat kepada mereka." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmizi dan kata At-tirmizi hadits ini adalah Hasan.

Untuk doa-doa yang selain qunut juga, imam tidak boleh mengkhususkan buat dirinya saja, akan tetapi menyertakan jamaahnya di dalam setiap doa. Makruh hukumnya apabila tidak mengikutkan jamaah, begitu menurut pendapat Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin, dan demikian pula pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar.

Demikian disunnahkan jamaah menunggu sampai selesai zikir seudah sholat, dan mengucapkan Aamiin ketika imam berdo’a memakai lafaz jamak (mengikutkan jamaah) di dalam berdoa, insya Allah diijabah Allah SWT doa bersam tersebut. Karena rasululah Saw menyatakan yang artinya, Jika kalian ingin sholat kalian diterima, maka mintalah para ulama kalian menjadi imam. Karena mereka itu adalah (bisa menjadi) perantara antara kalian dan Tuhan kalian." ( HR. Al-Thabrany dan Al-Hakim).

Demikian penjelasan atas pertanyaan ananda.