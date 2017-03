PETUNJUK TEKNIS TRY OUT DAN KOMPETISI ONLINE KELAS 6 SD, 9 SMP DAN 12 SMA

a. Siswa membuka website di www.superbimbelgsc.infob. Klik banner Try Out Onlinec. Klik Daftard. Peserta wajib mengisi form pendaftaran dengan lengkape. Setelah lengkap klik DAFTARf. Setelah mendaftar, Klik KONFIRMASI PENDAFTARAN- Isi form KONFIRMASI PENDAFTARAN- Setelah selesai, klik DAFTAR- Setelah Peserta melakukan pendaftaran, peserta dapat langsung melakukan transfer ke Rekening BCA : 151-0382001 atas nama Johannes Agus Taruna. Wajib mengisi keterangan transfer dengan format : nama lengkap_kota_kelas.- Biaya Pendaftaran :1. SD = Rp. 25.0002. SMP = Rp. 50.0003. SMA = Rp. 50.000- Setelah melakukan transfer wajib mengupload bukti transfer tersebut ke nomor WhatsApp 0813 6822 0342- Peserta akan mendapatkan email konfirmasi berupa : User name, password dan TOKEN soal per BIDANG STUDI dalam kurun waktu paling lama ± 24 jam.a. Peserta dapat melakukan LOGIN UJIAN pada tanggal 27 – 31 Maret 2017 dengan menggunakan User Name dan Password sesuai dengan yang telah diisikan di Form REGISTRASI.b. Peserta memilih Bidang studi soal dan mengisikan kode TOKEN soal.c. Pengumuman hasil Try Out Online dapat di lihat pada tanggal 2 April 2017 di www.superbimbelgsc.infod. Voucher belajar GSC Group senilai Rp. 500.000 (khusus pendaftar baru dan hanya berlaku di wilayah yang terdapat GSC Group) serta Paket soal akan dibroadcast tanggal 01 April 2017a. Peserta telah menyiapkan semua perlengkapan untuk mengikuti Try Out Online seperti : komputer, laptop atau smartphone yang terkoneksi jaringan internet.b. Disarankan bagi para peserta Try Out Online untuk mengerjakan di rumah masing-masing dan di dampingi orang tua. Atau berkelompok dengan koordinasi tertentu.c. Bagi para juara 1 - 3, akan langsung di hubungi oleh pihak panitia Try Out Online.d. Keputusan panitia penyelenggara Try Out Online adalah MUTLAK dan TIDAK DAPAT DI GANGGU GUGAT.