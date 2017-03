Game PlayStation 4 Kemungkinan Bisa Dimainkan di PC

SRIPOKU.COM -- Sony sedang berupaya memperluas jangkauan layanan Playstation Now hingga ke komputer desktop atau PC.

Jika upaya ini telah terwujud, pengguna bakal bisa memakainya untuk memainkan berbagai judul game milik Playstation 4.

Informasi yang beredar saat ini menyebutkan bahwa Sony berniat memasukkan berbagai judul game eksklusif Playstation 4 ke dalam katalog PlayStation Now.

Game eksklusif ini misalnya Uncharted 4 dan The Last of Us Remastered.

Sebagaimana dilansir dari Engadget, Rabu (15/3/2017), Sony akan melakukan pengujian streaming game baru tersebut dalam beberapa pekan mendatang.

Informasi yang lebih detail baru akan diungkap menjelang peluncuran pembaruan layanan tersebut.

Rencananya, semua game dalam layanan PlayStation Now, termasuk judul-judul eksklusif PlayStation 4, akan bisa dimainkan oleh pengguna dengan cara berlangganan satu paket layanan.

Sekadar diketahui, PlayStation Now dapat diibaratkan Netflix-nya platform game.

Pengguna mesti membayar biaya paket langganan tertentu dan bisa memakainya untuk melakukan streaming atau mengalirkan game ke berbagai perangkat.

Awalnya, Sony merinci bahwa perangkat yang bisa dipakai memainkan PlayStation Now adalah konsol PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation TV, televisi Sony Bravia, Samsung Smart TV, hingga pemutar Blu-ray merek Sony.

Namun bulan lalu, Sony memutus menambah dukungan untuk seluruh perangkat yang disebutkan. Sekarang, hanya PlayStation 4 dan komputer desktop atau PC saja yang bisa menggunakan layanan PlayStation Now.

(Yoga Hastyadi Widiartanto/kompas.com)