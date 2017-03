BMKG Tegaskan Bulan Tawaf Berita Hoax

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika menegaskan informasi melalui broadcast Whatsapp yang menyebut bakal ada Bulan Tawaf, itu merupakan hoax.

"Itu berita hoaxnya sudah dari tahun 2015. Konfirmasi dari kami kalau itu hoax ya mas," tegas Staf Seksi Data dan informasi Stasiun Klimatologi Palembang, Dara Kasihairani, Jumat (17/3/2017).

Dijelaskan Dara, orbit lintasan bulan itu mengelilingi bumi bukan hanya di satu wilayah terentu. Bulan memiliki garis edar sendiri mengikuti bentuk bumi yang sudah ditentukan secara alami dan jika ada perubahan dalam garis edarnya tentu itu akan mempengaruhi banyak hal.

"Jika hanya mengelilingi Ka'bah atau Mekkah saja tentu hal ini tidak sejalan dengan peredaran orbital bulan itu sendiri," jelasnya.

Dalam Blog Alhabib yang berjudul "Bulan Thawaf Mengelilingi Ka’bah? Benarkah?", Habib bin Hilal mencoba mengupas berita hoax ini.

Menjelang bulan purnama 18 Agustus 2016 (dan juga di beberapa bulan purnama lainnya), beredar pesan melalui WhatsApp bahwa malam itu bulan akan mengelilingi (thawaf) Ka’bah. Kejadian yang sangat langka, tertulis dalam pesan itu, sembari ditutup dengan ajakan berdoa dan mengerjakan sholat tahajud.

Seperti pesan-pesan berantai yang isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak teruji kebenarannya, pesan bulan thawaf di atas Ka’bah ini terkesan bombastis, menakjubkan dan mengusik sisi keruhanian umat islam. Berikut adalah satu versi dari pesan berantai, pesan bohong, atau hoax tersebut:

Asslm.Wr.Wb.,

Malam ini Jam 03.25 MMT (Mecca Mean Time) waktu Mecca, Bulan akan mengelilingi (Tawaaf) Ka’bah. Ini terjadi dalam 100,000 TAHUN sekali.

Sky will be light blue, this ia a moment of acceptance and this moment comes after every 100 Thousand Years, you can ask ALLAH SWT what ever you want to ask.

Please send this message to Your LOVE and FRIENDS.