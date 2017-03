Essien:Dilatih Oleh Djajang adalah Impian Ayah Saya, Berikut Meme Kocak Lainnya

SRIPOKU.COM, BANDUNG-"Saya pernah dilatih oleh pelatih kelas dunia seperto Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, dan Roberto Di Matteo, Namun dilatih oleh Djajang Nurdjaman adalah impian ayah saya sejak kecil,"

Itulah salah satu meme kocak yang diplesetkan oleh fans dan netizen di dunia maya setelah Michael Essien resmi bergabungnya Michael Essien ke Persib.

Memang fans berharap banyak peada Essien. bukan hanya mengapungkan harapan agar Maung Bandung bisa berprestasi lagi dan sepakbola Indonesia dikenal dunia.

Lebih dari itu, proses transfer ini juga memantik kreatifitas masyarakat Indonesia dalam membuat meme yang lucu nan kocak, berikut ini:

Essien (Istimewa)

Rata-rata meme itu tentang alasan kenapa mantan bintang Chelsea itu bersedia bermain bersama PERSIB. Maklum, Essien hanya berbicara singkat saja saat sesi perkenalannya sebagai pemain baru Pangeran Biru saat ulang tahun PERSIB ke-84, Selasa (14/03/2017) lalu.

Essien (Istimewa)

Selain alasan, meme-meme yang beredar di berbagai media sosial itu juga memplesetkan kalau Persib dan beberapa penggawa Maung Bandung adalah klub yang dicita-citakan pemain asal Ghana tersebut.

Plesetan ini juga tak hanya beredar dalam bentuk meme. Di beberapa aplikasi pengirim pesan macam Whatsapp dan BBM, pres rilis kocak seperti di bawah ini juga banyak beredar.

Essien (Istimewa)

Tetapi memang Essien sudah melakukan pencarian informasi terlebih dahulu tentang Persib, sebelum berangkat ke Bandung.

Berikut Michael Essien first interview after signed with Persib Bandung. (Setelah diterjemahkan)

"Bermain untuk Persib Bandung merupakan mimpi saya sejak kecil. Di kampung saya dulu disiarkan secara langsung bagaimana Persib menjuarai Liga Indonesia musim 1994-1995 dengan gol Sutiono.