"Beauty and the Beast" Diprediksi Cetak Rekor Baru

Potongan adegan film "Beauty and the Beast" (2017) garapan sutradara Bill Condon yang antara lain dibintangi oleh Emma Watson, Dan Stevens, dan Luke Evans.

SRIPOKU.COM, - Pemesanan tiket untuk menonton film Disney, Beauty and the Beast, yang akan menggebrak bioskop Amerika Serikat pada Jumat, membeludak.

Menurut perusahaan pemesanan tiket menonton film Fandango, Beauty in the Beast menjadi film yang paling banyak dipesan dalam sejarah 17 tahun didirikannya platform online itu, mengalahkan sejumlah film besar lain, seperti Finding Dory.

Film live-action yang disutradarai Bill Condon dan merupakan adaptasi dari film animasi klasik Disney itu diharapkan akan meraih pendapatan 120 juta dolar AS pada akhir pekan ini di Amerika Utara.

Bahkan, The Hollywood Reporter melaporkan bahwa beberapa orang memprediksi angka tersebut dapat melebihi 140 juta dolar AS.

Film Pixar dan Disney, Finding Dory, tercatat merup 135,1 juta dolar AS saat debut di Amerika Serikat.

Fandango juga melaporkan, Beauty and the Beast melebihi penjualan film berlabel non-keluarga, termasuk Captain America: Civil War, Avengers: Age of Ultron, dan Batman vs. Superman: Dawn of Justice, meski memang jumlah penjualan tiket film keluarga lebih besar dari superhero.

Menurut Fandango, banyak orang dewasa dan remaja yang berencana menonton Beauty and the Beast, lebih spesifik sebanyak 43 persen penonton pergi bersama teman dan 44 persen penonton pergi bersama keluarga.