Tuai Kritik. Perusahaan ini Nekat Cari Wanita yang Bersedia Dipekerjakan jadi PRT Tanpa Busana

SRIPOKU.COM, LONDON -- Sebuah perusahaan yang berbasis di London belum lama ini membuat geger kalangan netizen akibat salah satu iklan yang mereka posting melalui Facebook.

Dikutip dari Viral 4 Real, dalam iklannya, perusahaan tersebut mencari wanita-wanita yang mau dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan gaji senilai £45 poundsterling per jam (sekitar Rp 732 ribu).

Akan tetapi, ada sebuah persyaratan khusus yang cukup mengejutkan dari perusahaan ini bila ada wanita yang mau mengambil pekerjaan tersebut.

Mereka yang tertarik dengan pekerjaan ini diharuskan melakukan pekerjaan rumah, seperti mencuci dan memasak, tanpa menggunakan sehelai benangpun. Bahkan, perusahaan ini mengklaim jika hal tersebut tidaklah termasuk perbuatan berbau seksual.

Dalam iklannya, perusahaan tersebut menulis :

‘We are looking for female naturist cleaners who can clean private houses nude.

‘The job will require doing all general cleaning like dusting, tidying up, vacuuming, watering plants, making beds, using the washing machine, ironing clothes and cleaning windows.’

(Kami mencari wanita naturis yang bisa melakukan pekerjaan rumah tanpa mengenakan busana. Pekerjaanya sama seperti pekerjaan rumah pada umumnya, seperi membersihkan rumah, menyapu, menyiram tanaman, merapikan kamar, mencuci, menggosok, serta membersihkan jendela.)

Perusahaan bernama Naturist Cleaners ini bahkan mengklaim jika mereka merupakan salah satu penyedia jasa pembersihan yang mendukung gerakan naturis. Mereka juga mengklaim kalau wanita yang nanti dipekerjakan bisa dipilih sesuai dengan selera sang konsumen.

Sang pemilik perusahaan, Laura Smith, saat diwawancarai Get Surrey, mengatakan kalau perusahaannya beroperasi seperti sebuah agensi. Laura juga mengatakan jika perusahaannya hanya mencari wanita karena sebagian besar klien mereka adalah laki-laki.