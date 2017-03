PT Pusri Berlakukan Reward dan Punishment Kepada Karyawan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang mencanangkan pada awal 2018 mendatang, untuk mulai menerapkan reward and punishment dalam sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

"Sejauh ini, tingkat kepatuhan karyawan baik di area perkantoran dan pabrik terhadap K3 cukup bagus dan kita ingin terus tingkatkan. Namun, kita juga secara tegas siap menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran norma-norma K3 dan memberikan penghargaan bagi karyawan yang sudah menerapkan K3 dengan baik, terutama di area pabrik yang lebih riskan terjadi kecelakaan kerja," Jelas General Manager Teknologi PT Pusri, RA Rahim, Rabu (15/3)

Rahim menambahkan, pihaknya mulai tahun ini sudah melakukan tahapan sosialisasi kepada karyawan PT Pusri terkait penerapan program reward and punishment di area Perusahaan.

"Sebenarnya, reward and punishment bukan hal baru atau asing lagi untuk di manajemen K3. Salah satu contoh perusahaan pupuk di Indonesia yang menerapkan reward and punishment adalah Petrokimia Gresik. Pada intinya, lewat program reward and punishment dapat meningkatkan budaya K3 dilingkungan PT Pusri," jelasnya.

Pihaknya, lanjut Rahim juga selalu menghimbau karyawan Pusri baik di area kantor dan pabrik, untuk selalu patuh terhadap keselamatan bekerja.

Bahkan, khususnya untuk di Area pabrik manajemen K3 cukup ketat dalam melakukan pengawasan terhadap karyawan yang memasuki area vital tersebut.

"Kita sering lakukan razia, semua perlengkapan mulai dari sepatu safety, ear plug, dan helm itu wajib dikenakan saat bekerja. Bahkan, kita tegas berikan sanksi bagi yang melanggar. Tak hanya itu, berselfie atau menggunakan handphone di area pabrik juga akan dilakukan penindakan atau teguran," ujarnya.

Rahim juga mengatakan, Berkat kepatuhan terhadap keselamatan kerja PT Pusri berhasil menyabet penghargaan, diantaranya, Gold Award 2016 Sistem Manajemen K3, Profer Hijau ke 5 kalinya, dan penghargaan dari Indonesia Green Award 2016, serta dan lain-lain.

Sementara itu, guna memperingati bulan K3 (Februari-April), PT Pusri menggelar sejumlah rangkaian kegiatan seperti donor darah, yang diikuti oleh seluruh karyawan/i PT Pusri, Anak perusahaan PT Pusri, Ikatan Istri Pegawai PT Pusri dan Mitra PT Pusri.

Dalam kegiatan ini PT Pusri bekerjasama dengan PMI Kota Palembang dan menargetkan dapat mengumpulkan 300-400 kantong darah. Lalu, ada pula fogging gratis di area ring I PT Pusri, kegiatan cepat tepat K3, serta seminar.