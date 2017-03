Panin Dai-Ichi Life Optimalkan Pemasaran di Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Panin Dai-Ichi Life, Rabu (15/3/2017) meresmikan titik pemasaran baru di Kota Palembang, yakni Kantor Pemasaran Mandiri Makmur Mandhala Abadi (GA MMA) di Jalan Aiptu KS Tubun, Palembang

GA MMA merupakan satu kantor penasaran mandiri yang beroperasi secara independen dan merupakan titik pemasaran Panin Dai-ichi Life kedua di wilayah Palembang.

Penambahan kantor pemasaran baru tersebut, dikarenakan Panin Dai-Ichi Life melihat besarnya peluang di Sumsel. Untuk itulah, pihaknya berusaha mengoptimalkan penetrasi pasar.

Panin Dai-ichi Life juga senantiasa memantau berbagai potensi daerah untuk mengembangkan jangkauan pemasaran.

Wakil Presiden Direktur, Simon Imanto mengatakan, hadirnya jaringan pemasaran Panin Dai-ichi Life yang semakin luas di Kota Palembang, Sumatera Selatan, diharapkan juga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Strategi pemasaran ini merupakan upaya dari Panin Dai-ichi Life untuk menumbuhkan bisnis dan kesadaran berasuransi masyarakat secara berkesinambungan.

"Selaras dengan filosofi kami yakni by your side, for life, kami berkomitmen untuk hadir dan mendampingi nasabah di setiap kehidupan nasabah. Dengan diresmikannya kantor general agency GA MMA, kami berharap dapat meningkatkan layanan dan menjangkau kebutuhan kebutuhan proteksi masyarakat Palembang dengan lebih baik," jelasnya.

Simon didampingi, Fenta Husin, Mitra Bisnis dan Pemilik GA MMA menambahkan, dari waktu ke waktu, Panin Dai- ichi Life juga semakin gesit dan bertumbuh.

Berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit pada periode 1 Januari hingga 30 November 2016, Panin Dai-ichi Life membukukan ekuitas sebesar Rp 4,7 Triliun meningkat 3 persen, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, serta RBC sebesar 1488 persen, melampaui ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni, 120 persen.(Editor: Welly Hadinata)