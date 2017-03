Shane Filan Menilai Orang Indonesia Sangat Ramah

SRIPOKU.COM, JAKARTA – Mantan personil boyband Westlife, Shane Filan (37) kembali bertandang ke Indonesia untuk menggelar konser.

Filan mengaku sangat senang bisa kembali ke Indonesia. Selain karena merasa kerasan, ia menilai orang Indonesia sangat ramah.

“Yang paling aku sukai dari Indonesia adalah bagaimana orang-orang berhadapan denganku. Mereka sangat ramah,” ujar Filan dalam jumpa pers Shane Filan "Right Here" Live in Concert di D'Kevin Bar, Bistro & Steak, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

“Semua orang memanggilku Mr Shane di mana-mana,” imbuh pria asal Irlandia itu.

Dua hal itulah yang nyatanya membuat Shane Filan rindu kembali ke Indonesia. Apalagi, Filan memiliki banyak teman dan penggemar di sini.

Pelantun “Beautiful in White” ini juga mengaku kangen bertemu dengan fans. Sebab, setiap kali Filan datang ke Indonesia untuk menggelar konser, banyak penggemarnya yang datang untuk bernyanyi bersama.

Shane Filan pun akan kembali melantunkan sejumlah hits-nya dalam gelaran konser bertajuk “Right Here” di The Hall Senayan City, Jakarta, Selasa (14/3/2017) ini.

Selain membawakan lagu-lagu dari dua album solonya, Shane Filan akan mengajak para penonton bernostaliga dengan lagu-lagu dari Westlife, band yang membesarkan namanya.

Bersiaplah untuk sing along bersama Shane Filan lewat lagu “Uptown Girtl, Me and The Moon”, hingga “You Raise Me Up”.

Penulis Sintia Astarina