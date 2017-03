Pulang Try Out, Bayu Langsung Menjambret

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Entah apa yang ada dipikirkan Bayu (21). Bukannya langsung pulang ke rumah setelah selesai mengikuti ujian Try Out (TO), namun pelajar kelas XII SMA Negeri di Palembang ini malah melakukan aksi penjambretan, Selasa (14/3/2017) sekitar pukul 11.00.

Nahasnya lagi, saat melakukan aksinya di Jalan Sukabangun II Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang, ia berhasil ditangkap setelah tersungkur dari sepeda motornya yang digunakan untuk melakukan aksi penjambretan tersebut.

Bahkan, akibat ulahnya tersebut, warga Jalan Urip Sumoharjo Ajen Sekojo Palembang itu sempat hendak dihakimi massa.

Beruntungnya, ia dapat segera diselamatkan petugas Polsekta Sukarami Palembang.

Ditemui saat diamankan di Polsekta Sukarami Palembang, tersangka Bayu mengatakan, aksi penjambretan tersebut tidak dilakukan sendirian, melainkan bersama seorang rekannya, Adi yang berhasil kabur melarikan diri sesaat usai kejadian dan dilakukan.

Berawal saat ia usai pulang mengikuti TO di sekolahannya yang berada di wilayah Pakjo Palembang.

"Setelah selesai TO, Adi jemput saya di depan sekolahan yang kemudian mengajak saya untuk pulang ke rumah, di Ajen," jelasnya.

Saat itu, menurut Bayu, ia pulang dengan melintas di Jalan Soekarno-Hatta yang selanjutnya akan melalui Jalan Sukabangun II dengan menggunakan sepeda motor milik rekannya, Adi.

Namun, saat itu ia yang menyetir sepeda motor milik rekannya tersebut.

"Pas sampai di Jalan Sukabangun II, Adi melihat seorang pengendara sepeda motor yang menggunakan kalung dan saat itulah saya langsung disuruh memepet," terangnya.