Menuju Akhir Fase Grup, PBL Makin Membara

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Memasuki putaran akhir fase grup Palembang Basketball League (PBL) divisi 1 2017, kini persaingan terlihat makin ketat.Meskipun dominasi tim yang diprediksi merajai kompetisi se Kota Palembang ini juga mulai saling unjuk gigi.

Seperti pertandingan di Canton Park akhir pekan kemarin. Delapan tim yang berlaga seakan memperlihatkan kemampuan masing-masing untuk meraih kemenangan. Apalagi, pekan depan menjadi akhir untuk masuk ke fase play off delapan besar. Artinya akan ada dua tim yang tersingkir dari 10 peserta.

Ketua Panpel PBL divisi 1 Ronald mengatakan, minggu depan akan menjadi pekan terakhir untuk fase grup. Selanjutnya akan masuk fase play off delapan besar.

"Jadi minggu depan akan menjadi pekan terakhir untuk fase grup. PBL tahun ini makin menarik yah, pertandingan makin ketat," ucapnya, Senin (13/3/2017).

Melihat hasil laga pekan ini, seperti pertandingan Bangau kontra Dbascom dengan selisih lima poin menjadikan pertandingan sangat menarik. Begitu juga laga antara Tangsi Star melawan NMB.

Tangsi memulai pertandingan di quarter satu dengan langsung mengejutkan NMB. Permainan dengan ekplosif tinggi membuat NMB kelimpungan. Namum beruntung di quarter kedua, NMB mulai menemukan ritme dan memangkas margin angka, bahkan NMB berhasil unggul. Walaupun akhirnya Tangsi yang makin panas berhasil menyudahi perlawan NMB dengan skor 53-42.

Selain itu pertandingan Bangau kontra Dbascom mencuri perhatian. Permainan cepat yang diusung kedua tim membuat penonton beberapa kali menahan nafas. Lantaran, tidak perlu waktu lama bagi keduanya untuk saling balas.

Welly, pemain nomor punggung 4 Bangau, menjadi target man dibawah ring yang memaksimalkan poin. Bahkan akibat keganasan Welly, menbuatnya menerima foul troble dan terpaksa digantikan yang naasnya bisa dimanfaatkan oleh Dbascom.

Namun permainan sabar yg diperagakan oleh Bangau membuahkan hasil yang baik dengan menutup pertandingan dengan kemenangan 30-35.

"Nanti setelah fase grup akan ada dua tim yang tersingkir dan dilanjutkan play off dan semifinal baru kemudian fase final," pungkasnya.

Hasil Pertandingan Pekan ke Empat PBL divisi 1 :

D'Saint vs Punai 64 vs 42

Tangsi Star vs NMB 53-45

Bima vs Canton Park 52-42

Bangau vs Dbascom 35-30