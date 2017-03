Pengakuan Hari Evelyn Hentikan Suntik Hormon dan Keinginannya Agar Aming Mau Menemuinya

SRIPOKU.COM-Pengakuan Evelyn Nada Anjani bahwa emosinya kerap meledak-ledak dan inilah yang kemudian menjadi pemicu keretakan rumah tanggahnya cukup mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi setelah dia menghentikan suntuk hormon testosteron, alias hormon laki-laki, yang ternyata sudah dia laukan proses suntik hormon itu di Jepang saat berusia 17 tahun.

Akibatnya, emosinya jadi meledak-ledak. Sebab lainnya karena Evelyn sebenarnya ingin menjadi wanita seutuhnya, namun efek dia menghentikan suntik horman itu tidak dia duga sebelumnya.

Bahkan, menurut rekannya, Nikita Mirzani, Evelyn sering marah-marah dan itu yang dilaporkan Aming sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam gugatan cerainya.

Seperti dilansir dari tabloid bintang, belakangan ini, Evelyn mulai belajar bagaimana berdandan dengan baik sesuai dengan jenis kelaminnya. Dia berusaha menjadi istri yang baik dan menjadi wanita seutuhnya untuk mengabdi kepada suaminya.

Digugat Cerai Aming, Evelyn: Penikahan Ini Harus Dipertahankan Tribunnews/JEPRIMA Istri dari pemain film Aming Sugandhi, Evelyn Nada Anjani bersama kuasa hukumnya Henry Indraguna saat menggelar konferensi pers terkait talak cerai yang diterimanya di The Bellezza Tower, Jakarta Selatan, Jumat (3/3/2017). Evelyn siap mempertahankan rumah tangganya dengan Aming Sugandhi. (Tribunnews/Jeprima)

"Ya aku nanya sama perempuan-perempuan yang lebih pinter (dandan), manager aku juga, sama orang terdekat. Ya aku tanya-tanya sama perempuan yang lebih pintar dari aku ya, yang terdekat aja sih," kata Evelyn.

Bahkan dia pun rajin menggunakan make up. Dia pun akhirnya banyak harus belajar. Ya dandan selama berjam-jam sudah mulai dilakukan ketika akan menghadiri acara. Dia pun tidak segan-segan meminta bantuan dari rekan-rekannya."Tadi sejam sih (dandan). Aku make up sendiri kadang dibantuin orang. Make up kalau adaacara aja loh," tuturnya.

Rindu Aming

Seperti terungkap dalam acara Hitam Putih yang dipandu Eddy Corbuzier, bahwa kerinduan Evelyn Nada Anjani pada sang suami, Aming tengah memucak. Namun dia sangat sedih karena Aming menolak menemuinya.

Perempuan yang biasa tampil tomboi dengan berambut pendek itu pun kerap tampil di sejumlah stasiun tv swasta untuk mengungkap perasaan rindunya pada sang suami. Bahkan Salah satunya melalui acara Hitam Putih, Kamis (9/3/2017).