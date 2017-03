Duel Seru Fase Knock Out SSL U-14

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Drawing Sumsel Super League (SSL) U-14 baru saja digelar lewat Technical Meeting di Sekretaris SSL, Sabtu (11/3). Hasil dari undian yang dipimpin oleh Pengawas Pertandingan Tarno dkk menyajikan empat partai seru di babak Perempat Final yang akan digelar, di Stadion Garuda, Sabtu-Minggu (18-19/03/2017) mendatang.

Ketua Panitia Herdi Sulistyo mengatakan, untuk pertandingan Sabtu (18/3) PS Palembang Muda menghadapi Perisai pukul 14.00, kemudian dilanjutkan dengan pertandingan antara Bayu Putra versus Bukit Besar Bersatu (BBB) pukul 16.00.

"Selanjutnya, pertandingan Minggu (19/2), PSDM Limas akan menghadapi Spenpul FC pukul 14.00, dan One Seven akan melawan

Utilitas Pusri pukul 16.00," ujar Herdi.

PP Tarno mengatakan, untuk babak perempat final ini selain digelar technical meeting pihaknya juga melakukan screening dan

verifikasi ulang data-data pemain untuk menghindari kecurangan dan lain sebagainya."Kita ingin sportivitas dan fair play di babak penting ini," ujar Tarno.

Presiden SSL Hendri Zainuddin mengimbau agar semua tim benar- benar memanfaatkan babak perempat final ini dengan baik, karena babak ini memperbalikan fase knock out.

"Tentunya pertandingan ini akan seru dan sulit diprediksi siapa unggulan. Karena ke delapan tim ini adalah tim-tim terbaik karena bisa melaju ke fase perempat final babak penting dari pertandingan SSL. Kami imbau untuk semua peserta menjaga fair play dan semangat sportivitas," jelasnya.

Sabtu (18/3)

PSPM vs Perisai

Bayu Putra vs BBB

Minggu (19/3)

PSDM Limas vs Spenpul FC,

One Seven FC versus Utilitas Pusri