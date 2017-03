Astra Motor Sumsel Berita Potongan Hingga Rp 1.450.000 untuk Motor Bebek

All New Honda Supra GTR 150

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Astra Motor Sumsel selaku Main Dealer motor Honda kembali menggelar program promo spesial bagi pecinta motor Honda.

Kali ini kejutan spesial ditujukan kepada pecinta motor bebek berjiwa petualang melalui program bertajuk “Terus Berpetualang Jelajahi Dunia”.

Promo potongan harga sampai Rp 1.450.000 diberikan Astra Motor Sumsel untuk pecinta motor All New Honda Supra GTR 150 di seluruh wilayah Astra Motor Sumsel yang dapat dinikmati selama Maret 2017 ini.

Astra Motor Sumsel memberikan potongan harga sampai dengan Rp 1.450.000 untuk pembelian secara kredit dan potongan sebesar Rp 1.000.000 untuk pembelian secara tunai.

Promo ini ditujukan pada konsumen yang melakukan Repeat Order atau konsumen yang sebelumnya telah memiliki motor Honda tipe bebek.

Tak hanya itu, promo menarik ini juga berlaku bagi konsumen loyal yang ingin melakukan Trade In atau penggantian sepeda motor bebek merek lain ke motor Honda.

Pelanggan hanya cukup menunjukkan foto copy STNK motor bebek Honda atau motor bebek merk lain dan berhak mendapatkan potongan harga ini.

“Motor bebek masih menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk keperluan transportasi sehari-hari. Bukan hanya itu, saat ini masyarakat juga membutuhkan motor yang bisa digunakan untuk berpetualang. Melalui program promo spesial ini, kami berharap dapat membantu pecinta motor bebek untuk mendapatkan sepeda motor impiannya, sepeda motor yang tangguh dan nyaman dikendarai disegala medan,” ungkap Manager Marketing Astra Motor Sumsel, Budi Yanto, Jumat (10/3/2017).

All New Supra GTR 150 pertama kali diperkenalkan secara nasional pada tanggal 24 Mei 2016.

Model sport cub ini hadir bagi konsumen yang menghendaki sepeda motor dengan perpaduan kenyamanan dan ketangguhan motor bebek namun juga memiliki tenaga yang melimpah layaknya motor sport.

Menggunakan mesin Honda generasi terbaru 150cc DOHC yang dikombinasikan dengan teknologi PGM-FI serta transmisi 6 percepatan.

All New Honda Supra GTR 150 mampu mengeluarkan tenaga hingga 11,6 kW (15,9 PS) / 9.000 rpm serta mencapai kecepatan maksimum hingga 122 km/jam. Dengan performa tinggi dihasilkan, All New Supra GTR 150 tetap ramah lingkungan dan irit bahan bakar.

Tercatat konsumsi bahan bakar All New Honda Supra GTR 150 mampu menembus hingga 42,20 km/liter dengan metode pengetesan EURO 3 ECE R40 (EURO 2: 47,41 km/liter). Sebagai model flagship sport cub Honda, All New Supra GTR 150 dipasarkan di wilayah Palembang dengan harga Rp 21.860.000,- (Sporty) dan Rp 22.060.000,- (Exclusive).

“Untuk menunjang kenyamanan dan performa saat mengendarai Supra GTR 150, kami juga memberikan tambahan aksesoris gratis yang meliputi Visor, Hand Guard, Rear Carrier, dan Engine Cover selama persediaan masih ada,” kata Budi Yanto.