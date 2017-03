Karena Merokok, Sistem Reproduksi Pria bisa Rusak

SRIPOKU.COM - Pria perokok secara signifikan berisiko mengalami impotensi (disfungsi ereksi) dibandingkan pria bukan perokok.

Semakin lama Anda merokok, semakin tinggi juga risiko yang Anda dapatkan. Demikianlah kesimpulan dari sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti Millet, C., Wen L.M., dan tim yang dimuat dalam jurnal Tobacco Control tahun 2006.

Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang cukup untuk mencapai kinerja seksual yang memuaskan.

Disfungsi ereksi dapat berdampak pada kemampuan pria untuk memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan dapat menghambat kemampuan mereka untuk memiliki anak.

Ada beberapa penyebab disfungsi ereksi. Masalah peredaran dan pembuluh darah menjadi penyebab fisik yang paling umum.

Menurut Board of Science and Education and Tobacco Control Resource Centre, British Medical Association, merokok juga dapat berkontribusi pada pengembangan aterosklerosis (pengerasan pembuluh darah).

Aterosklerosis terjadi ketika ada penyempitan dan penyumbatan arteri, sehingga terjadi pengurangan suplai darah, termasuk suplai darah ke penis.

Selain itu, nikotin dalam asap rokok dapat menyebabkan vasospasme (penyempitan sementara arteri penis) dan ini juga dapat memengaruhi aliran darah ke penis.

Penelitian-penelitian lain juga telah menunjukkan bukti, bahwa merokok memperburuk faktor risiko penyakit lain yang memerbesar risiko disfungsi ereksi, seperti penyakit jantung koroner dan diabetes.