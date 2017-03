Telkom Tingkatkan Kampanye Internet Sehat. Kerjasama dengan AISEC

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pesatnya perkembangan era digital saat ini membuat PT. Telkom Indonesia Regional Sumatera Selatan tak lupa untuk semakin meningkatkan pemahaman tentang cara berinternet sehat khususnya pada generasi muda.

Salah satu cara yang akan dilakukan ialah dengan menggadakan roadshow ke sekolah-sekolah di Kota Palembang. Rencananya kegiatan roadshow kampanye internet sehat ini mulai dijalankan sejak Februari lalu hingga Mei mendatang.

Manager Consumer Telkom Witel Sumsel, Deckie mengatakan, peningkatan kampanye berinternet sehat ini perlu dilakukan seiring dengan masih minimnya persentase penggunaan internet sehat dikalangan generasi muda.

"Saat ini 100 persen generasi millenial sudah gunakan smartphone. 80 persennya mereka sekadar tahu tentang internet sehat, (hanya sosmed) dan hanya 15 persen yang baru benar-benar mengoptimalkan penggunaan internet sehat. Padahal, banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan lewat internet developing," ujarnya, Rabu (8/3/2017).

Maka dari itu, lanjut Deckie, perlu adanya peningkatan internet sehat dikalangan generasi muda saat ini. Nantinya, roadshow kampanye peningkatan kepedulian internet sehat akan bekerjasama dengan Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AISEC) Universitas Sriwijaya lewat program BARI (Be A Reason to Inspiration)

"Target kita ke SMP dan SMA. Kalau di SMP materi yang diberikan terkait bagaimana cara penggunaan internet sehat, sedangkan untuk SMA tentang enterpreunership dan start up usaha lewat internet. Ada juga lomba jingle kompetisi," ujarnya.

Kegiatan ini pun juga sebagai tindak lanjut kegiatan offline Telkom setelah foto kontes yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. "Intinya selain kampanye sehat, kita juga fokus untuk memperkuat branding awareness Telkom di generasi milenial. Bahkan dari kegiatan foto kontes kemarin, hasilnya sangat baik dan diluar ekspektasi dari Telkom pada awalnya," pungkas Deckie.