"Saya Akan Menghilang dari Panggung Musik Selama 3-4 Tahun"

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Penyanyi country, Tantowi Yahya, mengatakan ia bakal beristirahat sejenak dari akvitas bermusiknya selama tiga sampai empat tahun ke depan.

"Saya akan menghilang dari perhelatan dan panggung musik Indonesia selama tiga sampai empat tahun. Vakum dulu bermusik," katanya dalam wawancara di gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa (7/3/2017).

Itu lantaran, ia mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga. Masa jabatannya mulai 2017 hingga 2020 mendatang.

"Samoa dan Kerajaan Tonga, dua negara terakhir ini adalah negara kecil di kawasan Samudera Pasifik dekat dengan Selandia Baru," kata Tantowi.

"Saya nanti ditempatkan di Wellington, ibukota Selandia Baru. Maka saya akan menghilang (dari dunia musik Tanah Air)," tambah pria yang juga seorang politisi itu.

Tantowi memulai kariernya dalam industri musik Indonesia ada 2.000 saat merilis singel "Gone, Gone, Gone".

Setelah itu, ia menelurkan album perdananya berjudul Country Breeze dan terjual hingga 300.00 keping.

Pria yang awalnya dikenal sebagai pembawa acara ini juga pernah mendapat penghargaan sebagai Best Ballad and Country singer Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2002, serta Best Traditional Album Singer dalam AMI 2004.

Penulis Andi Muttya Keteng Pangerang