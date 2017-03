Dengan Berciuman, Tumpas Lelah setelah Kerja Seharian

SRIPOKU.COM - Berciuman dengan suami ternyata tidak hanya sebagai ekspresi rasa sayang dan cinta, tetapi juga memiliki manfaat lain yang berguna untuk meredakan beban pikiran.

Menurut Stephanie Hartselle, M.D., seorang asisten profesor di Brown University, berciuman mujarab untuk menurunkan rasa cemas, stres, dan kekhawatiran.

Hormon yang dilepaskan tubuh ketika Anda mencium mesra pasangan yang Anda cinta membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang seperti sedang meditasi.

“Hormon-hormon yang tercipta ketika berciuman begitu kuat dan berpengaruh besar dalam memberikan rasa tenang pada pikiran. Lalu, hormon ini juga bisa membangun rasa percaya diri,” jelas Hartselle.

Studi yang pernah dipresentasikan oleh Wendy Hill pada konferensi American Association for the Advancement of Science, mengungkapkan bahwa berciuman dengan orang yang Anda cinta melumpuhkan hormon stres, yaitu kortisol.

Hill mengatakan hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa hormon oksitosin atau hormon bahagia mengalami peningkatan tajam ketika pasangan berciuman.

“Peningkatan oksitosin terlihat lebih aktif pada pria ketimbang wanita,” pungkas Hill.

Penulis : Kontributor Female, Usihana

Sumber : Glamour.com