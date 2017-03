Ini Jadwal Leg Kedua Liga Champions

SRIPOKU.COM-Skor besar, mengejar margin gol dan berjibaku agar bisa lolos akan menjadi target 8 tim peserta di leg kedua Liga Champions.

Berikut:

JADWAL DELAPAN BESAR LIGA CHAMPIONS:

Agregat:Borussia Dortmund 0 - 1 Benfica

Rabu 15/02/17 Benfica 1 - 0 Borussia Dortmund

Kamis 09/03/17 Borussia Dortmund 02 : 45 Benfica

Agregat:Barcelona 0 - 4 Paris Saint-Germain FC

Rabu 15/02/17 Paris Saint-German 4 - 0 Barcelona

Kamis 09/03/17 Barcelona 02 : 45 Paris Saint-German

Agregat:Napoli 1 - 3 Real Madrid

Kamis 16/02/17 Real Madrid 3 - 1 Napoli

Rabu 08/03/17 Napoli 02 : 45 Real Madrid

Agregat Arsenal FC 1 - 5 Bayern München

Kamis 16/02/17 Bayern München 5 - 1 Arsenal FC

Rabu 08/03/17 Arsenal FC 02 : 45 Bayern München

Agregat AS Monaco FC 3 - 5 Manchester City FC

Rabu 22/02/17 Manchester City FC 5 - 3 AS Monaco FC

Kamis 16/03/17 AS Monaco FC 02 : 45 Manchester City FC

Agregat Atlético Madrid 4 - 2 Bayer Leverkusen

Rabu 22/02/17 Bayer Leverkusen 2 - 4 Atlético Madrid

Kamis 16/03/17 Atlético Madrid 02 : 45 Bayer Leverkusen

Agregat Juventus 2 - 0 Porto

Kamis 23/02/17 Porto 0 - 2 Juventus

Rabu 15/03/17 Juventus 02 : 45 Porto

Agregat Leicester City FC 1 - 2 Sevilla

Kamis 23/02/17 Sevilla 2 - 1 Leicester City FC

Rabu 15/03/17 Leicester City FC 02 : 45 Sevilla