Usai Liburan di Bali, Ini Daerah yang akan Dikunjungi Perwakilan Raja Salman

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Sejumlah perwakilan rombongan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud termasuk pangeran dikabarkan akan melanjutkan perjalanan ke beberapa daerah di Indonesia.

Berita Lainnya: Kisah Seorang Pastor yang Mengobrol dengan Raja Salman dalam Bahasa Arab

Ke mana saja mereka akan berlibur?

Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Asnawi Bahar mengaku mendapatkan informasi tersebut dari Malaysian Association of Tour and Travel Agencies (MATA).

Menurut Asnawi, perwakilan Arab Saudi yang sedang di Indonesia mengutarakan rencana berkunjung ke daerah lain di Indonesia.

"Beberapa daerah ke Lombok, Medan, Bangka Belitung, Sumatera Barat. Itu rombongan yang diminta raja untuk melihat situasi yang ada (di sana)," kata Asnawi saat dihubungi KompasTravel, Minggu (5/3/2017).

Informasi sementara yang Asnawi dapatkan, perwakilan Arab Saudi telah memesan 50 paket wisata ke Padang. Hal itu diketahui lantaran memesan paket wisata dari anggota Asita Indonesia.

"Yang saya tahu ke daerah itu saja. Tentu mereka sekalian jalan-jalan. Tidak hanya lihat potensi investasi," jelasnya.

Menurut Asnawi, perwakilan Kerajaan Arab Saudi itu nantinya akan mengunjungi sejumlah obyek wisata unggulan di daerah-daerah yang dituju.

Asnawi mengatakan mereka akan melihat kondisi daerah, keunggulan obyek wisata, dan hal-hal lain terkait penunjang investasi.

"Salah satunya mereka akan melihat Mandeh untuk (kroscek potensi) investasi. Benar-benar indah gak sih? Susah gak sih ke sana?" katanya.

Asnawi memaparkan rencana kunjungan perwakilan Raja Salman ke daerah lain di Indonesia juga diikuti oleh Pangeran Arab Saudi.

Namun, hingga saat ini, Asnawi belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Rencana kunjungan itu akan dilakukan setelah Raja Salman bertolak dari Bali pada Kamis (9/3/2017). Raja Salman saat ini tengah berlibur di Nusa Dua, Bali.

Penulis : Wahyu Adityo Prodjo