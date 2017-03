Mau Tahu Hadiah Raja Salman untuk Jokowi? Nilainya Tak Terkira

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al Saud memunculkan berbagai spekulasi.

Sempat beredar kabar bahwa Raja Salman memberikan hadiah berupa perhiasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat kunjungan kenegaraan.

Mendengar berita tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax.

Pramono Anung menjelaskan, Raja Salman tidak memberikan hadiah bagi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana.

"Semua acara (kunjungan kenegaraan Raja Salman) saya ikuti. Acara itu (pemberian hadiah) tidak pernah ada," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Informasi tidak benar yang tersebar di media sosial tersebut berupa video yang mengungkapkan bahwa Raja Salman memberikan sejumlah perhiasan dan wewangian kepada Jokowi dan Iriana.

"Saya menerima apa yang beredar itu seminggu atau dua minggu yang lalu, sebelum Raja Salman sampai di Indonesia," ujar Pramono.

Pramono mengungkapkan, tradisi tukar menukar cinderamata sudah dihilangkan semenjak Jokowi menjabat sebagai Presiden.

"Sama sekali enggak ada agenda untuk pemberian cinderamata dan sebagainya dan memang Presiden Jokowi tidak pernah mentradisikan hal tersebut," ujar Pramono.

Sejatinya, hadiah dari Raja Salman kepada Presiden Jokowi adalah pemberian 'Star of the Order of King Abdulaziz Al-Saud Medal'.