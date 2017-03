Adele Membuat Pengakuan Mengejutkan di Hadapan Puluhan Ribu Penonton di Brisbane

SRIPOKU.COM - Penyanyi Adele (28) membuat pengakuan bahwa dirinya sudah menikahi kekasihnya, Simon Konecki (42).

Pengakuan itu ia sampaikan di hadapan puluhan ribu penonton konsernya di Brisbane, Australia, akhir pekan lalu.

“Ketika mereka mendengarkan lagu itu dengan headphone, aku bisa melihat dari mata mereka bahwa lagu itu mengingatkan mereka akan sesuatu atau seseorang," kata Adele tentang lagu hit-nya, "Someone Like You".

“Aku coba mengingat bagaimana rasanya menjalani sebuah hubungan baru yang menginspirasi sebuah lagu karena seburuk dan sekacau apa pun sebuah perpisahan, perasaan ketika Anda jatuh cinta pertama kali adalah yang terindah. Dan aku ketagihan dengan perasaan itu," papar Adele.

Penyanyi asal Inggris ini kembali melanjutkan, “Tentu saja aku tidak bisa merasakan perasaan itu karena aku sudah menikah sekarang. Aku sudah menemukan seseorang.”

Hal itu sontak disambut riuhnya teriakan para penontonnya.

Sebelumnya, Adele juga membuat pengakuan serupa ketika menerima Grammy Awards 2017 untuk Album of the Year pada 12 Februari 2017 lalu.

“Grammys, aku sungguh menghargainya, the Academy, aku mencintaimu, manajerku, suamiku, dan anakku – kalianlah satu-satunya alasan aku melakukan ini.”

Adele dan Simon Konecki sudah bersama selama lima tahun. Mereka dikabarkan sudah menikah pada Natal tahun lalu.

Penulis Sintia Astarina