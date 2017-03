Musisi Tommy Page Meninggal Dunia

SRIPOKU.COM - Penyanyi dan pencipta lagu Tommy Page ditemukan tewas pada Jumat (3/3). Dilansir dari Billboard.com, dia diduga meninggal karena bunuh diri.

Dia wafat dalam usia 46 tahun. Alasan mengapa Page bunuh diri belum diketahui.

Page terkenal karena single-nya yang laris manis I’ll Be Your Everything. Dia mengawali kariernya sebagai artis rekaman di Sire Records dan pernah memuncaki Billboard Hot 100 dengan single tadi, pada April 1990.

Lagu populer itu ditulis oleh Page dan Jordan Knight dan Danny Wood dari New Kids on The Block (NKOTB). Donnie Wahlberg dan Knight dari NKOTB juga turun tangan memproduksi lagu itu.

Setelah itu Page kembali ke sekolah bisnis untuk mengejar karier sebagai eksekutif musik. Dia sudah merekam sembilan album studio dan melakukan tur sepanjang karier bermusiknya.

“Impian hidup saya adalah menjadi nomor satu di industri rekaman, sejak saya terjun ke dunia musik. Saya ingin menjadi pemuncak di chart Billboard,” kata Page pada 2011 lalu.

Page kemudian bergabung dengan Warner Bros/Reprise Records di mana dia menjadi eksekutif A&R dan wakil presiden untuk promosi Top 40. Sejalan dengan itu, dia membantu membentuk karier banyak artis yang sukses, macam Michael Buble, Alanis Morissette, Josh Groban, David Foster, dan Green Day.

Pada 2011 dia meninggalkan Warnes Bros dan bergabung ke Billboard sebagai associate publisher dan kemudian dipromosikan jadi publisher. Pada 2013 dia pindah ke Pandora, sebelum pada 2015 bergabung ke Cumulus Media. CNN Indonesia