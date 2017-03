Alex Noerdin: Kami Tidak Besar, Tapi Kami Punya Semangat

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Sumatera Selatan kembali membuat Olimpik Council of Asia (OCA) berdecak kagum. Kerja keras yang diperlihatkan Pemprov Sumsel sontak membuat tim dari Badan Olahraga di Asia itu bertepuk tangan, dalam kunjungannya di Griya Agung, Minggu (5/3/2017).

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin memperlihatkan video progres pembangunan Asian Games yang baru saja dikunjungi OCA, Inasgoc, KOI, Kemenpora serta Pemprov Sumsel di Jakabaring.

Alex seakan ingin mempertegas dengan memperlihatkan kemampuan Pemerintah yang telah teruji bekerja cepat dalam menyelesaikan amanah yang diembankan ke kota pempek.

"We're not the biggest, but we have Strength. We have motivation to make it a success". (Kami bukan yang terbesar, tapi kami punya kekuatan. Kami punya semangat untuk membuatnya (Asian Games) sukses," ujar Alex, seraya mengatakan jika video yang barusan ia perlihatkan merupakan kunjungan OCA barusan di Jakabaring, Minggu (5/3/2017)

Seperti diketahui, Sumsel baru saja mendapat tambahan cabor.

Berdasarkan rapat terbatas terkait Asian Games 2018 mendatang yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kemarin, Palembang sebagai salah satu tuan rumah mendapatkan tambahan cabang olahraga.

Yakni pertandingan bola basket dan BMX yang juga akan dipertandingkan di Bumi Sriwijaya.

Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin mengatakan Sumsel sangat siap dengan penambahan cabor tersebut.

Jika sebelumnya Palembang dipercaya menjadi tuan rumah 11 cabor, dengan penambahan 2 cabor tersebut, otomatis akan ada penambahan venue sehingga akan ada 13 venue yang akan dipersiapkan Sumsel.

"6 bulan sebelum Asian Games venue dan prasarana pendukungnya sudah dapat digunakan," kata

Alex melanjutkan persiapan Sumsel untuk menggelar Asian Games 2018 sudah cukup bagus. Semua venue yang disiapkan tidak terganjal masalah.

"Sejauh ini tidak ada yang terhambat. Dari 11 venue yang disiapkan semuanya akan bisa digunakan sesuai waktu," ungkapnya.

Selain persiapan Venue yang dipusatkan di Jakabaring Sport City (JSC), kesiapan lainnya sudah hampir rampung.

Salah satunya pengerjaan Light Rail Transit (LRT) dari bandara Sultan Mahmud Badaruddin II sampai ke JSC.

"Pembangunan LRT saat ini sudah mencapai 40 persen. Pembangunan tiang penyangga sudah selesai dilakukan, tinggal memasang jalan yang bisa berlangsung dalam waktu cepat,"