Raja Salman dan Rombongan Hari Ini ke Bali. Dispar Siapkan Panduan Wisata

SRIPOKU.COM, NUSA DUA - Hari ini, Sabtu (4/3/2017) Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud bersama rombongan bertolak ke Bali.

Dinas Pariwisata setempat pun menyiapkan brosur wisata Bali untuk rombongan Sang Raja.

"Raja Salman dan semua rombongannya akan mendapatkan brosur tempat-tempat wisata di Bali dalam bahasa Inggris. Nanti kita taruh di dalam semua mobil yang akan dipakai," ujar Kadispar Bali, AA Yuniartha dalam rilis yang diterima KompasTravel, Sabtu (4/3/2017).

Yuniartha mengatkan bahwa brosur wisata tak hanya tersedia di Nusa Dua, tempat Raja Salman menginap.

Seluruh destinasi wisata, kuliner, hingga belanja juga ikut ditawarkan kepada orang nomor satu di Negeri Al Jazeera tersebut.

"Raja Salman dan rombongan harus tahu tempat-tempat yang bagus wisatanya, tidak hanya di Nusa Dua saja. Bali memiliki banyak spot wisata yang sangat layak didatangi," jelas Agung, panggilan akrab Yuniartha.

Untuk urusan amenitas, ada The Villas at AYANA Resort and Spa Bali yang bisa dijadikan rujukan.

Pada Desember 2016 silam, resor ini dinobatkan sebagai resort villa pulau terbaik di dunia dalam ajang World Travel Award 2016 di The Sun Siyam Iru Fushi, Maladewa.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menekankan bahwa gema pemberitaan tentang liburan Raja Salman di Bali jelas menambah pamor Indonesia di mancanegara.

Terutama pasar Timur Tengah yang memiliki spend of money sangat tinggi.

"Potensi wisata Bali memang world class semua. Berbagai pemberitaan tentang liburan Raja Salman akan berimbas positif bagi Wonderful Indonesia," tutur Arief.