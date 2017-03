Kim Jong-nam Tewas karena Perngaruh Racun Syaraf VX

SRIPOKU.COM - Sebab-musabab kematian Kim Jong-nam diumumkan pemerintah Malaysia. Itu adalah racun saraf VX.

"Kementerian Luar Negeri Malaysia memperhatikan dengan serius sekaligus menyesalkan penggunaan racun saraf VX sebagai alat pembunuhan seorang warga Korea Utara di KLIA2 Februari lalu," kata seorang sumber, di Putrajaya, kota yang menjadi pusat pemerintahan negara itu.

Racun saraf VX telah lama dilarang pemakaiannya oleh banyak negara dunia, khususnya setelah disepakati dalam Perjanjian Bersama Penggunaan Senjata Kimia 2005.

Artinya, seluruh pihak yang menyepakati perjanjian itu tidak boleh memakai, mengembangkan, memproduksi, dan menyimpan unsur berbahaya tesebut.

"Pemerintah Malaysia telah bekerja sama dengan Organisasi Pengawas Senjata Kimia demi mematuhi seluruh isi perjanjian yang ditetapkan sebelumnya," tambah pihak kementerian.

Kementerian juga menyatakan negaranya tidak memproduksi, menyimpan, mengimpor, atau mengekspor seluruh racun yang dilarang, termasuk VX. Pihaknya juga telah menyiarkan pengumuman resmi tiap tahunnya mengenai efek berbahaya dari racun yang dilarang digunakan oleh komunitas internasional.

"OPCW juga dilibatkan dalam proses pengawasan senjata kimia secara berkala di Malaysia," Kementerian Luar Negeri berujar.

"Organisasi pengawas senjata kimia internasional telah menyatakan komitmennya untuk membantu proses penyelidikan sebagaimana dibutuhkan otoritas terkait," tambahnya.

Sebelumnya, Jong Nam dinyatakan tewas di tengah perjalanan menuju rumah sakit dari bandara di ibukota, Kuala Lumpur. Ia sempat mengeluh sakit ke petugas bandara, mengatakan seperti ada seseorang yang menarik kepalany

dilansir dari wikipedia ;

VX (nama IUPAC: O-ethyl S-[2-(diisopropylamino)ethyl] methylphosphonothioate) merupakan senyawa golongan organofosfat yang sangat beracun. VX berupa cairan tidak berwarna dan tidak berbau yang mampu mengganggu sistem saraf tubuh dan digunakan sebagai racun saraf dalam perang kimia. Sepuluh milligram (0.00035 oz) cukup untuk membunuh manusia melalui kontak pada kulit, dan median dosis letal untuk jalur inhalasi diperkirakan sekitar 30–50 mg·min/m3. Sebagai sebuah senjata kimia, VX digolongkan sebagai senjata pemusnah massal (weapon of mass destruction, WMD) sesuai dengan Resolusi DK PBB 687. Produksi dan penyimpanan VX melebihi 100 gram (3.53 oz) per tahun dilarang oleh Konvensi Senjata Kimia 1993. Pengecualian hanya untuk "keperluan penelitian, medis, atau, farmasi di luar fasilitas skala kecil tunggal, jumlah yang diperbolehkan tidak melebihi 10 kilogram [22 lb] per tahun per fasilitas".[2]

Racun saraf VX merupakan racun saraf seri-V dan jauh lebih kuat dari sarin, agen saraf lainnya yang bekerja dengan mekanisme yang serupa.