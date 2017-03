Berburu Barang Bermerek Pada Promo Sehari Citimall Baturaja. Diskon 30 Persen Dengan Hi-Card

SRIPOKU.COM, BATURAJA -- Jangan lewatkan kesempatan memiliki produk dan barang bermerek di acara promo 1 hari di Hypermart Citimall Baturaja. Khusus di hari Minggu (5/3/2017) customer bisa menikmati diskon yang hanya digelar 1 hari saja.

Store General Manager Hypermart Citimall Baturaja, Nanang Baskoro Subroto, didampingi HRD Manager Hypermart Baturaja, Fajar Sriwijaya, Jumat (3/3) menjelaskan, produk yang masuk dalam daftar promo satu hari antara lain untuk semua produk pakaian jadi dan home line.

Di area pakaian jadi seperti celana panjang, jaket, baju kemeja dan pakaian dalam, kostumer yang menggunakan kartu Hipercard bisa manfaatkan promo ini. Saatnya berburu pakaian bermerak di area pakain jadi jangan sampai ketinggalan sebab waktu promo 30 persen ini hanya satu hari saja.

Pengunjung yang ingin berbelanja kebutuhan pribadi juga jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan membawa pulang barang-barang bermerek dari Citimall Baturaja dimoment Promo 1 Hari ini.

Dikesempatan itu, HRD Hypermat Citimall Baturaja mengatakan, selain pakaian jadi, produk home line juga menyelenggarakan Promo 1 Hari Diskon 30 persen menggunakan Hicard. Produk home line yang dibutuhkan untuk keperluan pribadi seperti bed cover merek Real dan Sunsablea semua didiskon 30 dari harga normal. Kemudian bantal, guling dan aneka jenis handuk serta beberapa brand tertentu.

Selain khusus Promo 1 Hari, pada pekan pertama bulan Maret 2017 juga tetap ditawarkan promo selama 3 hari, dari Jumat hingga Minggu, untuk produk kebutuhan rumah tangga super murah dengan Tema “Pilihan Ibu Cerdas untuk Anak Sehat.”

Ada aneka produk susu, seperti Susu Anak, Susu SKM, Frisian Flag Jelajah dan Karya, Bebelac, SGM, Nutrilon, Dancow, Cerelac serta PediaSure.

Bagi kostumer yang berbelanja produck sponsor senilai Rp 300.000 akan mendapat kejutan kecil berupa hadiah satu pack VP tissue Valie Plus 715 gr seharga Rp 26.000.

Promo 30 persen juga digelar khusus diarea Pasar Segar untuk produk favorit konsumen seperti Fiesta Fried Chicken CHI500G diskon 25 persen, Ice Campina ICCLSLS, diskon (3 %), Ice Cream Diamond diskon 30 %), Walls Mini Magnum All Variant ( diskon 20 %), Blue Band 250 gr (diskon 50 %), Nugget Suny Gold 500 gr (diskon 25 %), dan Nugget Fiesta Fried Chiken 500 gr (diskon 25%).

Di Area Health and Beauty, Promo Hypermart So Much More juga memberikan diskon hingga (25 %). Area Health and Beauty seperti sampo Pantene Anti Dandruff (diskon 25 %), Sampo Sunsilk (diskon 20 %), Ponds Acne Solution Day 20 gr (diskon 15 %). Listerin (diskon 25 %), Konicare minyak kayu putih (diskon 10 %), Garnier BB Cream Miracle 18 ml dan Garnier Light Compliete 50 ml (diskon 25 %), serta Sampo Sari Ayu Hijab 180 ml (diskon 15 %).

Kebutuhan yang juga paling diminati ibu rumah tangga seperti kebutuhan kamar juga mendapatkan promo khusus. Ada promo hingga 30 persen untuk produk Bed Cover merek Regal dan Sunsabela. Ada juga kompor gas portable Stove Nanotec yang turun harga dari Rp 219.900, turun menjadi Rp 199.900.

Sementara itu Manager Citimall Baturaja, Anggra Ferdian menjelaskan, Citimall merupakan pusat perbelanjaan modern dan terbesar di kota Baturaja. Selain menawarkan belanja murah, Citimall juga memberikan kenyamanan bagi pengunjung dengan tempat belanja yang sejuk dan semua produk masih Fresh. Selain berbelanja, pengunjung juga bisa refreshing bersama keluarga di akhir pekan.

Lokasinya pun mudah dijangkau karena berada di kawasan strategis Kota Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mudah dijangkau bukan hanya oleh penduduk Kabupaten OKU saja, tapi juga beberapa kabupaten tetangga seperti OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim dan Kabupaten Waykanan Lampung.