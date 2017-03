One Seven FC Kejar Surplus Gol Hadapi SMPN 27

One Seven (SMPN 17)

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Memiliki nilai sama dan kalah dalam selisih 4 gol dari PSDM Limas, memang tidak menguntungkan bagi One Seven FC (SMPN 17).

Namun, masih ada kesempatan bagi Fito dkk saat menghadapi SMPN 27 nanti, di Stadion Garuda, Jumat (13/3), untuk mengejar selisih gol. Paling tidak One Seven harus menang 5-0.

Menang dengan skor besar bagi One Seven, demi menjaga peluang lolos ke babak delapan besar. Maklum, One Seven akan berebut posisi empat dengan PSDM Limas, satu tiket yang tersisa di Grup A.

Jika PSDM Limas menang lawan Hatta Soccer, Minggu (5/3) nanti, maka nilai kembali sama, itupun masih harus melihat selisih gol. Lain halnya jika PSDM Limas kalah, maka One Seven akan melenggang.

"Total sudah ada enam tim yang lolos, tetapi dua tiket sisa menjadi perebutan 4 tim. Perebutan dua tiket inilah yang masih berjalan ketat, yakni perebutan posisi empat di Grup A maupun Grup B. Khusus di Grup A, SMPN 17 dan PSDM Limas masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 8 besar," ujar Presiden SSL Hendri Zainuddin, Jumat (3/3).

Sementara itu, Panitia Bidang Pertandingan Herdi Sulistyo mengatakan, pertandingan Sabtu akan mempertemukan SMPN 17 menghadapi SMPN 27, kemudian pertandingan kedua akan bertandingan Sriwijaya Asah Soccer menghadapi PSDM Limas.

Sabtu 4 Maret 2017

14.30-16.00 SMPN 17 vs SMPN 27

16.00-18.00 Sriwijaya Asah Soccer vs PSPM