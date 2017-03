Muaraenim Launching PPLD Sepak Takraw

SRIPOKU.COM, MUARAENIM---Untuk mengembalikan masa keemasan Cabang Olahraga (Cabor) Sepak Takraw, Pemkab Muaraenim melaunching dan meresmikan Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (PPLD) Cabor Sepak Takraw Pendidikan tahun 2017, di Gelanggang Olahraga (GOR) Pancasila Muaraenim, Jumat (3/3/2017).

Menurut Bupati Muaraenim yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Panca Surya Diharta SH, bahwa Cabor Sepak Takraw adalah salah satu olahraga yang digemari masyarakat baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi.

Terbukti bahwa Cabor ini pernah membawa harum nama Kabupaten Muaraenim pada kejuaraan dunia tahun 2005 di Thailand, karena sebagian besar atletnya berasal dari Kabupaten Muaraenim.

Atas dasar itu, makanya atlet cabor ini perlu digali kembali dengan melalui pembinaan baik dukungan sarana prasarana maupun peningkatan prestasinya.

Upaya peningkatan prestasi olahraga perlu terus dilakukan melalui pembinaan usia dini, dengan cara melakukan pencarian, pemantauan bakat, pembibitan, pendidikan dan pelatihan yang di dasari pada ilmu pengetahuan dan teknologi secara efektif dan efisien dengan baik khususnya di Kabupaten Muaraenim.

Oleh karena itu, lanjut Panca, pembinaan Cabor Sepak Takraw 2017 ini, akan menjadi tolak ukur apakah ada peningkatan atau tidak dalam memberdayakan atlet asli masyarakat Kabupaten Muaraenim yang lebih terarah dan terkonsentrasi, konsistensi, dengan pembinaan atlet berprestasi ke jenjang yang lebih tinggi.

Kedepan, pihaknya menghimbau kepada stake holder BUMD, BUMN dan BUMS untuk bersama-sama melakukan pembinaan prestasi olahraga di Muaraenim ini.

Dan kepada peserta, pelatih dan pengelola Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (PPLD) Cabor Sepak Takraw untuk melakukan kegiatan dengan penuh dedikasi disiplin dan tanggungjawab sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan harapan.

Sementara itu Kadispora Kabupaten Muaraenim yang diwakili oleh Sekretarsi Aidi ST MT yang juga sebagai Ketua Panitia mengatakan, tujuan dari pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah (PPLD) Cabang Olahraga Sepak Takraw adalah memberdayakan atlet masyarakat Muaraenim lebih terarah dan terkonsentrasi, konsistensi pembinaan kepada atlet berprestasi, meningkatkan prestasi olahraga menuju Muaraenim yang Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera (SMAS).

Kegiatan PPLD Sepak Takraw ini, akan berlangsung selama 10 bulan yang dimulai dari bulan Maret - Desember 2017 di pusat pelatihan dan pendidikan di Gelanggang Olahraga (GOR) Pancasila Muaraenim.

Adapun peserta PPLD Sepak Takraw sebanyak 10 orang adalah pelajar terdiri dari tingkat SMP satu orang putri, tingkat SMA empat orang putri dan lima orang putra.

Sedangkan untuk pembiayaan, lanjut Aidi, dibiayai oleh APBD Kabupaten Muaraenim sebesar Rp 449,8 juta rupiah. Selama pemusatan dan pendidikan untuk cabang olahrga Sepak Takraw dilakukan Try Out (TO) sebanyak tiga kali, dalam rangka menguji dan mengukur peningkatan kemampuan atlet baik dalam provinsi maupun luar provinsi melalui kejuaraan daerah (Kejurda) atau Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Untuk para peserta akan diberikan fasilitas dan perlengkapan untuk bertanding, akomodasi dan uang saku.

"Ini sebagai percontohan, dan sebelumnya sudah pernah berprestasi hingga tingkat dunia. Makanya kita akan maksimalkan dengan bibit atlit asli putra daerah Kabupaten Muaraenim," ujar Aidi.