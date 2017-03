Kabar Mengejutkan! Sembilan Bulan Menikah, Hari Ini Aming Gugat Cerai Istrinya

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Pada Sabtu (4/6/2016), jagat media sosial dikejutkan dengan beredarnya foto-foto pernikahan Aming Supriatnah dan Evelyn Nada Anjani.

Sembilan bulan kemudian, tepatnya pada Jumat (3/3/2017) ini, Aming mengajukan permohonan cerai kepada Evelyn.

Tak ada yang tahu awal percintaan dua insan yang berpenampilan nyentrik ini.

Termasuk Tora Sudiro, sahabat Aming.

Tora yang tidak hadir pada pernikahan Aming-Evelyn, mengucapkan selamat melalui Instagram.

"Congrat my bro or sis.. Slama bertahun2 kenal ama elu, gue ngga nyangka elu bakal ketemu juga sama 'hari' yg kayak begini," begitu keterangan foto di Instagram t_orasudi_ro milik Tora Sudiro, pada hari pernikahan Aming dan Evelyn.

"Sgala doa dan harapan kita sampaikan untuk mu dan ist.. (Pasangan) Gw ama Mieke pingin bgt dtg tapi masih ada tanggung jawab yg harus kita di selesaikan..," lanjut Tora.

"Skali lagi slamet ya mink & Evelyn Nada Anjani.. We always wish you yang terbaik dalam hidup, sakinah mawadah warohmah.. Amiinn. Love yu always," tulis Tora.

Berdasarkan keterangan Ria Irawan, sahabat Aming, pernikahan Aming dan Evelyn berlangsung sederhana, tanpa resepsi.

Tak ada pelaminan, hanya akad nikah. Yang hadir pun hanya kalangan terbatas, orang-orang terdekat.