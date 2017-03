Usai Donald Trump Pidato, Dow Jones Tembus Level Psikologis 21.000

Presiden AS Donald Trump.

SRIPOKU.COM, NEW YORK - Indeks Dow Jones berhasil menembus level psikologis 21.000 pada penutupan perdagangan Rabu atau Kamis (2/3/2017) setelah Presiden AS Donald Trump memberikan pidato yang mampu mengangkat optimisme.

Hal itu menyebabkan tiga indeks utama di bursa AS menguat hingga kembali mencatatkan rekor baru.

Indeks Dow Jones menguat 1,46 persen dan berakhir pada level 21.115,55, sedangkan indeks S&P 500 naik 1,37 persen ke level 2.395,96. Adapun indeks Nasdaq menguat 1,35 persen menjadi 5.904,03.

Trump dalam pidatonya mengungkapkan ingin mendorong perekonomian AS dengan cara memberikan insentif pajak dalam skala yang masif. Selain itu, pemerintah AS juga akan mengalokasikan 1 triliun dollar AS untuk membangun infrastruktur.

Namun demikian, kebiasaan Trump yang melontarkan kata-kata kontroversial juga menjadi pertimbangan bagi investor atas langkah Trump meyakinkan Kongres AS untuk merestui pelebaran defisit anggaran pemerintah.

"Setiap orang memberi perhatian kepada Trump, bahwa langkahnya akan sangat mungkin keluar jalur," ujar Stephen Massocca, Senior Vice President Wedbush Securities, San Francisco.

Sementara itu, rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed paa bulan ini akan terjadi lebih cepat dari dari yang diperkirakan investor menjadi sinyal bahwa pemerintah AS confident dengan pertumbuhan ekonomi negara itu.

Sumber : Reuters.com