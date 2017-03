Kapolda Sumsel Musnahkan Senpira di Mapolres Muaraenim

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Dalam Kunker ke Mapolres Muaraenim, Kapolda Sumsel Irjen Pol Drs Agung Budi Maryoto MSi, melakukan pemusnahan ratusan Senjata Api Rakitan (Senpira) hasil serahan dan tangkap selama satu bulan di Mapolres Muaraenim, Kamis (2/3/2017).

Dalam rombongan tersebut diikuti oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Asep Suhendar, Kasdam II SWJ Brigjen Marga Taufiq, dan para petinggi Polda Sumsel.

Menurut Kapolres Muaraenim AKBP Hendra Gunawan dari hasil operasi Senpi yang digelar dari tanggal 1-22 Februari 2017, pihaknya berhasil melakukan ungkap kasus Target Operasi (TO) dua kasus, Non target Operasi (Non TO) 10 kasus, ungkap kasus Home Industry satu kasus, dengan tersangka 12 orang laki-laki.

Sedangkan barang bukti Senpira laras panjang 13 pucuk, amunisi/peluru aktif 59 butir, selongsong peluru empat butir, peluru tabur terbuat dari timah 51 butir, senapan angin diduga akan dimodifikasi menjadi senpira dua pucuk.

Selain itu juga ada serbuk mesiu, kertas KIP, Mesin gerinda, mesin bor, plat besi, mata bor, baut, per pelatuk, besi bulat silinder, timah, martil, pahat, palu dan peralatan lain sebagai alat untuk membuat Senpira.

Sedangkan untuk senpira serahan dari masyarakat, kata Kapolres Muaraenim sebanyak 236 pucuk antara lain Senpira laras panjang 201 pucuk dan Senpira Laras Pendek 35 pucuk.