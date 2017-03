Dengan Faslitas Bintang Lima, The Excelton Hotel Siap Manjakan Tamu

Lobby The Excelton Hotel Palembang (IST)

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Mengusung konsep hotel standar internasional pertama di kota Palembang, The Excelton Hotel kini siap memanjakan tamu dengan fasilitas bintang 5.

Hotel yang berlokasi di Jalan Demang Lebar Daun No. 58 dan berada di pusat kota ini menyediakan 149 kamar hotel. Dimana selama soft opening, The Excelton memberikan banyak penawaran menarik yang sayang untuk dilewatkan.

“tipe kamar yang tersedia di Excelton, diantaranya Deluxe room, Club room, dan Suite room dengan desain yang mewah dan nyaman untuk tamu menginap”. Ujar General Manager The Excelton Hotel, Julius Slamet, Kamis (2/3)

The Excelton juga memiliki restaurant yang menyajikan menu masakan, mulai dari Western, Chinese, Jepang, dan Asia yang dibuat oleh Chef Handal. Saat berada direstaurant, tamu akan merasakan nuansa restaurant yang cozy, sehingga cocok untuk tempat berkumpul bersama keluarga, sahabat, hingga relasi bisnis

Fasilitas lainnya yang juga akan tersedia adalah Health Club dengan kolam renang, pusat kebugaran dan juga SPA.

The Excelton Hotel juga nantinya akan menyediakan tempat untuk pertemuan khusus, terdiri dari 6 ruang pertemuan yang dapat dihubungkan antar ruangan dengan kapasitas mulai dari 20 orang sampai 150 orang, Grand Ballroom hotel dengan kapasitas 500 orang untuk perjamuan makan ala set-menu atau 1000 orang untuk perjamuan ala cocktail.

“Untuk The Diamante Grand Ballroom juga dapat dibagi menjadi 2 ballroom terpisah dan menawarkan area pre function yang luas,” ungkap Julius

Ditambahkan, Director of Sales The Excelton Hotel, Lince Jojor The Excelton memberikan promo menginap dengan harga spesial Rp 777.000 nett/kamar/malam untuk tipe kamar Deluxe dan Rp 1.077.000 nett/kamar/malam untuk tipe kamar Club.

“Sebagai informasi, The Excelton terletak dilokasi yang strategis dimana jarak tempuh dari Bandara SMB II dan dari Stasiun Kertapati menuju The Excelton Hotel Palembang hanya 30 menit saja,” ujarnya

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi (0711) 416609 atau 0811 7416 609.