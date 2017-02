HZ Foundation: Program Sedekah Rp 500 per Hari

SRIPOKU. COM, PALEMBANG -“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pahalanya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak“. (QS. Al-Hadid: 18)

Sedekah merupakan bukti iman dan ketaatan manusia pada Allah swt Yang Maha Esa. Sedekah, jika dilakukan secara ikhlas, bukan saja dapat menyenangkan hati penerimanya, tetapi juga akan mendatangkan banyak keutamaan bagi pemberi sedekah.

Beberapa keutamaan sedekah itu, antara lain, dapat melipat-gandakan pahala, dapat menghapuskan dosa-dosa, dan dapat memisahkan diri dari neraka. Selain itu, sedekah merupakan salah satu amal yang tidak putus sampai mati, dapat memanjangkan umur, dapat menambah harta kekayaan, dapat mengobati penyakit, dan dapat menghindarkan dari segala bala bencana.

Cakupan sedekah dalam ajaran Islam itu sangat luas. Sedekah itu tidak hanya dalam bentuk harta benda semata, tetapi bisa juga dalam bentuk ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, senyum, memberi nafkah keluarga, mengajarkan ilmu, dan lain-lain.

Dalam rangka mengajak dan memfasilitasi masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan untuk bersedekah, maka per 29 Januari 2017 telah didirikan sebuah perkumpulan yang bernama “HZ Foundation” yang salah satu programnya berupa “Sedekah Rp 500 per Hari’.

Penggagas HZ Foundation Hendri Zainuddin mengatakan Setiap orang dapat menjadi anggota (member) program ini, dengan cara melakukan pendaftaran dan memberikan donasi sedekah sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) per hari.

Teknis penyetoran donasi dapat juga dilakukan secara akumulatif, misalnya per 10 hari (10 x Rp. 500 = Rp 5.000); per bulan (30 x Rp. 500 = Rp 15.000); per setengah tahun (180 x Rp.500 = Rp 90.000); atau per tahun (360 x Rp. 500 = Rp 180.000).

Dana yang telah terkumpul selama sepuluh hari, akan langsung diserahkan kepada yang membutuhkan dalam bentuk paket.

Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggung jawaban, laporan keuangan akan disampaikan secara berkala melalui Facebook: HZ Foundation.

Donasi sedekah dapat dikirim ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1130044004442 atau menghubungi Sekretariat HZ Foundation di Jln. Kol. H. Burlian KM. 7 (Samping Gramedia Palembang). Kontak person: Yucika Putri, HP 082185903880 atau Oyong, HP 081279621957.

Program ini sudah berjalan dan sudah disalurkkan langsung kepada yang benar benar membutuhkan, karena tim HZ Foundation sendiri memang begerak secara efektif dan langsung turun ke lapangan untuk mendata orang orang yang memang membutuhkan.