Benarkah Trump Akan Minta Bayaran kepada Negara yang Butuh Bantuan Militer AS ?

Presiden AS, Donald Trump.

SRIPOKU.COM, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump mengatakan, penambahan anggaran militer akan diperoleh dari "peningkatan ekonomi" AS dan pembayaran dari negara asing tempat AS memberikan bantuan militer.

Trump membeberkan hal ini dalam wawancaranya dengan stasiun televisi Fox News untuk menjelaskan cara pemerintah AS mencari tambahan 54 miliar dolar untuk anggaran militer.

"Amerika akan memiliki angkatan bersenjata terkuat saat saya selesai menjabat. Uangnya akan berasal dari perekonomian yang meningkat," ujar Trump.

"Selain itu, masalah ini juga terkait dengan banyak negara lain, karena kita diperlakukan tak adil. Saat kita membantu mereka termasuk dalam militer, kita akan meminta pembayaran," tambah Trump.

"Kami memiliki daftar negara-negara di mana AS membantu secara militer dan kita tak mendapatkan bayaran apapun," lanjut dia.

Sementara itu, dalam pidato pertamanya di hadapan Kongres, Trump mengatakan, dia akan membicarakan Obamacare dan pengawasan perbatasan.

"Banyak penjagat, gembong narkoba, anggota geng, masuk ke AS. Orang-orang semacam inilah yang akan kami keluarkan dari AS," kata Trump.