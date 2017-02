Telah Hadir ! The Excelton Hotel. Hotel Bintang Lima bertaraf Internasional di Palembang

The Excelton Hotel Palembang.

THE Excelton Hotel menandai pembukaan hotel pertama di Indonesia, khusunya di kota Palembang. The Excelton Hotel Palembang terletak di Jalan Demang Lebar Daun, No. 58. Berada di pusat kota Palembang serta dekat dengan beberapa kantor pemerintahan. The Excelton Hotel adalah salah satu hotel bintang lima internasional yang akan hadir di kota Palembang.

“Kami menyediakan 149 kamar hotel yang berada tepat di pusat kota dan beberapa kantor pemerintahan. Kamar tamu yang elegan mulai dari tipe Deluxe room, Club room dan Suite room dengan desain yang mewah dan nyaman untuk tamu menginap, beberapa restoran mulai dari nuansa rekreasi, bisnis, Jepang, sampai Cina, dan fasilitas lengkap untuk rekreasi keluarga termasuk Health Club dengan kolam renang , pusat kebugaran lengkap dan juga SPA”. Ujar General Manager The Excelton Hotel, Julius Slamet.

Selain itu, The Excelton Hotel juga menyajikan tempat untuk pertemuan dan acara khusus, terdiri dari 6 ruang pertemuan yang dapat dihubungkan antar ruangan dengan kapasitas mulai dari 20 orang sampai 150 orang , Grand Ballroom hotel yang dapat menampung sampai dengan 500 orang untuk perjamuan makan ala set-menu atau 1000 orang untuk perjamuan ala cocktail. The Diamante Grand Ballroom juga dapat dibagi menjadi 2 ballroom terpisah dan menawarkan area pre function yang luas.

“Bagi mereka yang ingin menjelajahi dan menikmati keindahan Kota Palembang, The Excelton Hotel Palembang menawarkan promo khusus yaitu mulai dari harga IDR 777.000,- nett/kamar/malam untuk tipe kamar deluxe dan IDR 1.077.000, nett/kamar/malam untuk tipe kamar Club”. Ujar Director of Sales The Excelton Hotel, Lince Jojor.

Perlu diketahui, jarak tempuh dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II ke The Excelton Hotel Palembang hanya sekitar ±30 menit dan dari Stasiun Kertapati ke The Excelton Hotel Palembang hanya menempuh jarak kurang lebih ±30 menit.

Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi (0711) 416-609 atau 0811-7416-609.