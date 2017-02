PT Telkom dan PLN Siaga Selama Proses Try Out UNBK

Kadin Pendidikan OKU Dr Drs H Achmad Tarmizi SE MT Msi saat memantau pelaksanaan try out UNBK SMP yang dipusatkan di SMKN1 OKU.

SRIPOKU.COM.BATURAJA---Untuk mengantisipasi keluhan selama try out UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di Kabupaten OKU, pihak Dinas Pendidikan OKU sudah berkordinasi dengan PT Telkom dan PLN agar listrik tetap siaga.

Hal itu diaktakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Dr Drs H Achmad Tarmizi SE MT Msi yang ditemui diruang kerjanya Selasa (28/2/2017).

Menurut Tarmizi, yang paling penting harus dipersiapkan adalah sistem jaringan internet untuk mendukung kelancaran try out UNBK.

Begitu juga dengan suplay listrik juga harus mendukung sehingga pelaksanaan try out dalam menyiapkan UNBK sesungguhnya bulan Mei nanti betul-betul sukses.

Dikesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan OKU menjelaskan, tercatat 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mengikuti Try Out UNBK masing-masing SMPN 1 Baturaja sebanyak 416 siswa ditambah 6 siswa dari SMPIT Fathona yang menginduk di SMPN1.

SMPN1 dan SMPIT Fathona melakukan try out di SMKN1 . Kemudian SMPN 32 sebanyak 210 siswa yang melakukan Try Out UNBK di SMAN 4.

Sementara itu Kepala SMPN 1 OKU Ansuswani SPd yang dihubungi via telepon menjelaskan, pelaksanaan try out UNBK selama dua hari (27-28 Februari) berlangsung lancar.

Fasilitas komputer sebanyak 169 unit dengan 4 server , ujian dibagi tiga sesi, . Ppeserta Try Out UNBK menjawab soal secara acak dan disiapkan dan masing-masing soal tidak ada yang sama antara satu peserta dengan peserta lainnya.

“Alhamdulillah try out dua hari ini berlana lancar,” kata Kepsek SMPN 1 OKU. Tanggapan yang sama juga disampaikan Kepala Sekolah SMPN 32 Natun Spd Msi , pelaskanaan try out UMBK berjalan lancar.

Fasilitas komputer yang disiapkan sebanyak 70 unit dan 5 unit komputer cadangan dengan 2 server ditambah 1 cadangan.

“ Tinggal kesiapan fasilitasnya saja , kalau SDM siswa semua sduah oke,” terang Kepsek SMPN 32 seraya menambahkan siswanya melakukan try out di SMKN4.