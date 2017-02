Lebih Efektif, Kerja Tidak Minum Kopi di Pagi Hari

SRIPOKU.COM - Rutinitas apa yang Anda lakukan setiap pagi ketika tiba di kantor? Menyiapkan secangkir kopi, bercengkrama dengan beberapa rekan kerja, atau memeriksa e-mail? Biasanya satu jam pertama waktu bekerja Anda berlalu begitu saja tanpa terasa.

Berikut ini adalah beberapa cara terbaik untuk menghabiskan satu jam pertama waktu kerja Anda.

Biasakan sarapan sebelum Anda mulai bekerja

Jangan membiasakan sarapan setelah Anda tiba di kantor.

Duduk di depan layar komputer sambil sarapan dan minum kopi hanya akan membuat Anda melirik media sosial ketimbang menyelesaikan pekerjaan, kata Laura Stack, seorang pakar dan pembicara tentang produktivitas.

Anda tidak bisa fokus bekerja dengan sendok di tangan Anda, tambah Stack.

Buat daftar hal yang harus Anda kerjakan

Beberapa orang menuliskan daftar pekerjaan dengan meletakkan yang paling mudah di barisan paling awal agar mereka merasa senang karena sudah berhasil mengerjakannya, kata penulis buku Smarter Better Faster: The Secrets of Being Productive in Life and Business.

Namun, ternyata hal ini berlaku hanya untuk menghargai diri Anda sendiri, bukan menjadi produktif. Justru Anda harus membuat daftar dimulai dari pekerjaan yang Anda prioritaskan lebih dulu.

Lalu, membuat daftar ini juga harus spesifik dan kalau perlu, beri waktu untuk menyelesaikannya, sehingga Anda bisa mengukur keberhasilan dalam mengerjakan tugas yang sulit sekalipun.

Jangan minum kopi (terlalu pagi)

Kafein bisa membantu meningkatkan energi Anda dalam mengerjakan tugas yang berat, kata Chris Bailey, penulis buku The Productivity Project.

Pikirkan pekerjaan berat yang harus Anda selesaikan dan kapan Anda akan menyelesaikannya. Sebab, pada saat itulah Anda membutuhkan energi dari kopi, tambah Bailey

