Ingin Ikut Promo Maskapai SilkAir

SRIPOKU.COM - Kemarin saya sempat baca berita online Sripo terkait promo dari Maskapai SilkAir, One way Palembang –Singapura hanya Rp 600ribu, PP Palembang –Singapura Rp1,4juta. Apakah harga sudah all in? Mohon informasinya.

Terima kasih, harga promo tersebut sudah All In. Penumpang bisa merasakan layanan lengkap dengan full service. Untuk info lengkap bisa kunjungi SilkAir Travel Fair di Palembang Icon 24-26 Februari ini. Dapatkan, juga memberikan penawaran menarik lainnya selama event berlangsung. Hadiah langsung merchandise SilkAir dan voucher senilai 150ribu yang terdiri dari voucher El’s Coffee, Soma, & CGV Cinema, kopi dan teh gratis dari Yakun Kaya Toast, gratis Changi Dollar Voucher hingga SGD40 saat transit di Singapura. (Cr26)

Daniel Saw,

Manager Southern Sumatera SilkAir

