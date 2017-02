Engelberd Sani Harus Menepi Selama Dua Pekan

SRIPOKU.COM, MADURA-Klub Madura United mengkonfirmasi cedera yang dialami winger Engelberd Sani. Pemain bernomor punggung 7 itu mengalami cedera saat membela Madura United di delapan besar Piala Presiden, Sabtu (25/2/2017) lalu.

Cedera pemain yang senang gonta-ganti warna rambut itu, dirilis melalui situs resmi klub, bahwa Engelberd Sani diperkirakan akan istirahat untuk waktu pemulihan kaki kiri selama dua pekan.

“Engelberd Sani harus menepi hingga dua pekan ke depan setelah mengalami cedera. GWS (Get well soon) Engelberd Sani…..” tulisnya seperti di kutip dari situs resmi Madura United, Selasa (28/2).

Engelberd Sani harus ditarik keluar sebelum laga berakhir saat Madura United melawan Pusamania Borneo FC, di Stadion Mahanan Solo. Padahal, Engelberd baru bermain di babak kedua, menggantikan Luis Carlos Junior.

Melihat kondisi Engelberd yang mengkhawatirkan dan kesakitan, akhirnya Gomes De Oliviera memutuskan menarik keluar Engelberd digantikan Fredy Isir di menit ke-83.

Pada pertandingan perempat final itu, Laskar Sape Kerrab harus menyerah kepada Pesut Etam. Skor akhir 5-4 lewat drama adu penalti. Bermain tanpa gol hingga 90 waktu normal, pertandingan dilanjutkan dengan babak adu penalti untuk merebut tiket semifinal.

Pasca gagal lolos ke semifinal, manajemen Madura United memutuskan memberikan pemainnya jatah libur. Selama satu minggu Fabiano Beltrame dkk berkesempatan bisa menemui keluarga di kampung halaman masing-masing.