Utilitas Pusri Duduki Tahta Grup B

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Setelah hampir tiga pekan kokoh di puncak klasemen sementara Grup B Spenpul FC akhirnya tergusur dari puncak, setelah kalah 0-1 dari Elang Mas, di Stadion Garuda, Sabtu (25/2) kemarin, sementara sehari kemudian, Utilitas Pusri sukses menundukkan Elang Emas 3-0 dan bertahta di puncak.

Elang Mas yang tampil begitu solid pada Sabtu (25/2), tidak kuasa menghadapi Utlitas Pusri di keesokan harinya. Faktor kelelahan juga menjadi alasan. Namun karena kiprahnya, terjadi perlalihan posisi di Grup B.

Sementara itu, Bukit Besar Bersatu masih bertahan di posisi ketiga klasemen, setelah bermain imbang 0-0 lawan Putra Kertapati. Sementara Persegreta yang menang atas Patra Muda dengan skor 3-0 atas Patra Muda kini menduduki posisi keempat klasemen.

Dari Grup A, PS Palembang Muda yang tidak memiliki pertandingan pekan ini tidak tergoyahkan di puncak klasemen Grup A, begitu pun Putra Andalas yang tidak hadir saat menghadapi Hatta Soccer dan kalah WO 0-3, masih bercokol di runner up.

Panitia Bagian Pertandingan Herdi Sulistiyo mengatakan, adapun pertandingan lainnya PSDM Limas juga menang WO 3-0 atas SMPN 27.

Sementara Bayu Putra yang menang lawan tetangganya Sriwijaya Asah Soccer juga bertahan di posisi ketiga klasemen.

Presiden SSL Hendri Zainuddin memberikan apresiasi kepada tim-tim peserta yang menjunjung tinggi sporvitasi dan fair play dengan tetap tampil maksimal meski tidak memiliki peluang untuk lolos.

"Kami apresiasi kepada seluruh peserta. Karena Kualitas kompetisi terletak kepada tim-tim peserta yang menjaga semangat fair play dan semangat sportivitas SSL U-14. Khusus kepada tim-tim yang memiliki peluang lolos ke babak berikutnya, kami imbau untuk terus menunjukkan prestasinya menjaga kualitas kompetisi," ujar anggota DPD RI asal Sumsel ini.

Jumat 24 Februari

Putra Andalas vs Hatta Soccer 0-3 (wo)

Bayu Putra vs SAS 2-1

Sabtu 25 Februari

Persegrata vs Patra Muda 3-0

Spenpul FC vs Elang Mas 0-1

Minggu 26 Februari

Utilitas Pusri vs Elang Mas 3-0

BBB vs Putra Kertapati 0-0

SMPN 27 vs PSDM Limas 0-3 (wo)

KLASEMEN GRUP A

NO TIM M M S K MG KG SG Nilai

1 PSPM 6 6 0 0 35 0 35 18

2 Putra Andalas 7 5 1 1 18 13 5 13

3 Bayu Putra 7 4 1 2 13 15 -2 13

4 SMPN 17 7 4 0 3 12 10 2 12

5 PSDM Limas 6 3 0 3 12 9 3 9

6 Sriwijaya Asah Soccer 5 2 0 3 5 16 -11 6

7 Hatta Soccer 6 2 0 4 8 16 -12 6

8 SMPN 27 6 0 0 6 3 19 -16 0

KLASEMEN GRUP B

NO TIM M M S K MG KG SG Nilai

1 Utilitas Pusri 6 5 0 1 18 2 16 15

2 Spenpul 6 4 1 1 15 2 13 13

3 Bukit Besar Bersatu 6 3 3 0 6 1 5 12

4 Persegrata 6 3 1 2 8 4 4 10

5 Perisai 6 2 2 2 6 14 -8 8

6 Elang Mas 5 2 0 3 3 8 -5 6

7 Patra Muda 6 0 0 6 2 11 -5 0

8 Putra Kertapati 5 0 1 4 2 18 -16 1