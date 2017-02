Mahershala Ali Aktor Muslim Pertama Terima Piala Oscar

SRIPOKU.COM-Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat aturan dan tengah gencar-gencarnya melarang beberapa warga dari negara-negara muslim di dunia mengunjungi Negeri Paman Sam. Momentum bersejarah di Hollywood yang memberikan penghargaan Oscar untuk aktor Muslim.

Seperti diketahui film bergengsi di dunia yang sudah digelar 89 kali itu dihelat pada Minggu (26/2/2017) malam di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat.

Aktor AS keturunan Afrika Mahershala Ali itu memenangkan penghargaan aktor pendukung terbaik Oscar lewat film "Moonlight", dimana dia berperan sebagai seorang pengedar narkoba di Miami yang menjadi mentor seorang anak laki-laki yang sering jadi korban perisakan.

Sementara itu, penghargaan untuk dokumenter terbaik diberikan kepada "O.J. Made in America", film mengenai kehidupan atlet dan tersangka pembunuhan O.J. Simpson.

Berkat film-film seperti "Moonlight", "Fences" dan "Hidden Figures", ada enam aktor berkulit hitam dinominasikan. Untuk pertama kalinya, aktor non-kulit putih dinominasikan dalam setiap kategori akting. Dan empat dari lima peraih nominasi film dokumenter terbaik juga disutradarai oleh sutradara berkulit hitam.

Upacara Oscar Minggu malam ini diperkirakan akan menjadi salah satu upacara yang paling politis dalam beberapa tahun ini. Host Jimmy Kimmel menyindir Presiden AS Donald Trump, mengatakan kebijakan-kebijakannya telah membuat Oscars jadi tidak terlalu rasis.

"La La Land" unggul dengan 14 nominasi Oscar, termasuk aktor, aktris, sutradara dan film terbaik. Rekor itu setara dengan perolehan nominasi yang didapat "All About Eve" dan "Titanic". Menyusul di belakangnya adalah "Arrival" dan "Moonligh"t, masing-masing dengan delapan nominasi.

Film-film lain yang memperebutkan gelar film terbaik adalah "Fences" yang diarahkan Denzel Washington, "Hacksaw Ridge" yang disutradarai Mel Gibson, "Hell or High Water" yang diarahkan David Mackenzie, "Hidden Figures" yang disutradarai Theodore Melfi, "Manchester by the Sea" karya sutradara Kenneth Lonergan, dan "Lion" yang disutradarai Garth Davis.

Kemajuan itu terjadi menyusul upaya yang dilakukan Presiden Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS) Cheryl Boone Isaacs untuk membuat lebih beragam keanggotaan AMPAS yang sebagian besar berkulit putih, berusia lanjut dan laki-laki. Bulan Juni, akademi menambah 683 anggota baru: 46 persen di antaranya perempuan; 41 persen non-kulit putih; dan berasal dari 59 negara.

Kembali kepada Ali, dia memenangkan piala Oscar dalam kategori Aktor Pendukung Terbaik melalui film garapan Barry Jenkins, Moonlight.

Pemilik nama asli Mahershalalhashbaz Gilmore yang lahir pada Februari tahun 1974 itu bukan aktor baru di industri film Hollywood.

Ia pernah membintangi film dan serial televisi ternama di dunia seperti Luke Cage, House of Cards, Free State of Jones dan bahkan The Hunger Games. Selamat buat Ali, maju terus dan berkarya.