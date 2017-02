Konser Guns N Roses di Singapura: Konser Paling Ancur yang Pernah Gue Tonton Seumur Hidup!

SRIPOKU.COM, SINGAPURA -- Grup band rock legendaris Guns N Roses baru saja menggelar konser di Singapura, di kawasan wisata terkenal Marina Bay Sands.

Sudah menjadi rahasia umum jika setiap ada musisi dunia menggelar konser di Negeri Merlion itu, warga Indonesia berbondong-bondong terbang ke sana untuk menonton.

Satu diantaranya adalah Donna Harahap. Donna, yang pernah bekerja sebagai account executive ini ikut menonton konser Axl dan kawan-kawan di sana. Konsernya sendiri berlangsung Sabtu (25/2/2017) malam pukul 20.00 waktu Singapura (waktu Singapura 1 jam lebih awal dari WIB) di Changi Exhibition Centre.

Konser ini bertajuk Not in This Lifetime Tour Singapore.

Donna tiba di Singapura Sabtu (25/2/2017) pagi. Dirinya memang penggila musik. Tapi, Donna mengaku benar-benar sedang tak beruntung saat nonton konser band ini.

Jutaan rupiah dana yang dia keluarkan tak sebanding dengan yang dia dapat. Gak worthed, istilah anak gaul sekarang.

Donna berdua dengan sahabatnya di Konser Guns N Roses di Changi Exhibition Centre, Singapura.

LAMC, promotor yang menjadi organizer konser ini dinilainya amat buruk mengelola event.

"Konser paling ancur yang pernah gw tonton seumur idup gw!!!," keluh Donna melampiaskan rasa kecewanya yang membuncah di akun linimasanya di Facebook, empat jam lalu.

Banyak hal yang menjadi kekecewaan Donna. Mulai dari makanan yang kurang dan membuat ribuan penonton kelaparan massal sampai proses menunggu bus ke lokasi konser yang super molor, memakan waktu berjam-jam.

"Dari awal dateng, semua booth sangat-sangat lamban pelayanannya. Top up untuk f&b super duper kacau karena semua top up pake wristband dan itu berhubungan dengan kecepatan men-scan si wristband," keluh Donna.