Kompas Gramedia Luncurkan Portal Grid.ID - Celebrity Breaking News untuk Wanita dan Kaum Milenial

SRIPOKU.COM -- Kompas Gramedia hari ini, Senin (27/2/2017), meluncurkan portal berita entertainment, Grid.ID.

"Grid.ID menyasar pembaca wanita dan kaum millennial," kata Dahlan Dahi, Executive Director Grid.ID, yang juga salah satu pendiri Tribunnews.com.

Grid.ID diharapkan bisa mengakselerasi perkembangan 18 portal entertainment dan lifestyle yang selama ini dikelola Gramedia Majalah seperti Nova.id (Tabloid Nova), cewekbanget.id, Otomotifnet.com, dan Intisari-Online.com.

Seperti portal Gramedia Majalah lainnya, Grid.ID bermarkas di Jl. Panjang No. 8A, Kebon Jeruk, Jakarta, atau dikenal di lingkungan Kompas Gramedia sebagai “Kampung Panjang.”

Gramedia Majalah, yang akan mengelola pilar "Entertainment" di Group of Media Kompas Gramedia, sebelumnya dikenal dengan penerbit berbagai majalah dan tabloid terkemuka di Indonesia seperti tabloid Nova, Bobo, Otomotif, MotorPlus, tabloid Rumah, majalah IDEA, dan Intisari.

Grid.ID akan melengkapi dua pilar utama Kompas Gramedia di industri portal digital di Indonesia setelah Kompas.com (national news) dan Tribunnews.com (regional news).

Total unique visitor Kompas.com dan Tribunnews.com hampir 80 juta per bulan, hanya kalah dari unique visitor website berbasis teknologi seperti Google.

Dengan lebih dari setengah miliar pageviews per bulan, Tribunnews.com, yang diluncurkan enam tahun lalu, kini menempati posisi nomor satu portal berita di Indonesia versi Alexa.com sejak beberapa bulan terakhir.



Grid.ID - Celebrity Breaking News



Grid.ID menyajikan "Celebrity Breaking News", mengabarkan secepatnya kisah selebriti lokal dan dunia, tidak saja saat mereka menjalankan profesinya, tapi ketika menjalani hidupnya sehari-hari.





Grid.ID percaya, sisi ini juga tak kalah menarik, memiliki engagement tinggi, dan layak di-share sebagai inspirasi atau sekadar informasi.

Diangkat dari sudut pandang wanita dan kaum millennials, Grid.ID membungkusnya lewat teks, foto, infografik dan video.

Infografik dan video disajikan dalam format vertikal untuk meningkatkan user experience.

Seperti yang ditunjukkan berbagai data, telepon genggam adalah sahabat dan tak bisa lepas dari wanita dan kaum millennials.

Grid.ID sepenuhnya dibangun dengan prinsip-prinsip media digital dan media sosial.

Grid.ID fokus ke video, media sosial, performance and analytics, dan creative content.

Masuk akal kalau Grid.ID tidak membatasi diri hanya pada selebriti.

Grid.ID pun menghadirkan fashion, beauty, family, automotive, parenting, living dan leisure.

Grid.ID juga dilengkapi kanal W-Stories atau Women Stories, mengangkat berbagai berita hangat dari perspektif perempuan dan kaum milenial nIndonesia.

Grid.ID lahir di atas fondasi keahlian dan ketrampilan Gramedia Majalah, sebuah expertise yang lahir dari perjalanan panjang sejak melahirkan Majalah Intisari (1963) sampai kemudian menjadi pemimpin pasar di hampir seluruh ceruk majalah dan tabloid.

Grid.ID mengusung misi, "We create and deliver celebrity and lifestyle content entertainingly and inspire to empower women and Indonesia millennials."