Wisata Malam Khas Yogya, Keringatan Gowes Odong-odong

SRIPOKU.COM -- Yogyakarta, siapa yang tidak mengenal kota ini. Sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki hak istimewa untuk mengatur otonomi daerahnya sendiri.

Yogyakarta pun dikenal sebagai kota perjuangan, budaya, pelajar, seni dan wisata kulinernya, hingga banyak dikunjungi para wisatawan lokal maupun mancanegara.

Sripo pun kembali berkesempatan mengunjungi Yogya pada tahun ini, hanya tiga hari 21-23 Pebruari 2017, undangan menghadiri Fokus Focus Group Discussion (FGD) Indonesia Raya Incorporated (IRI) di Hotel Gallery, Yogyakarta.

Waktu yang sangat singkat memang, untuk menikmati paket wisata yang ada sembari bekerja.

Namun paling tidak, wisata malam khas Yogya bisa penulis nikmati. Apa itu? Ya, wisata odong-odong atau mobil hias yang terletak di Alun-Alun Selatan, di belakang Kraton Yogyakarta.

Jangan salah, mobil hias ini tidak menggunakan mesin melainkan dikayuh seperti halnya sepeda atau becak yang menggunakan tenaga manusia.

Tak ingin berlama-lama penulis beserta rekan-rekan langsung bertanya soal harga sewanya, yang ternyata antar penyewa sudah menentukan tarif seragam yakni Rp 50.000 per putaran.

Suasana Alun-alun Yogyakarta, yang diramaikan dengan jasa penyewaan Odong-odong. (SRIPOKU.COM/DARWIND SEPRIYANSYAH)

Hiburan yang terbilang cukup murah meriah bagi keluarga, karena bisa dimuati minimal 4 hingga 6 orang.

Panjang rute yang harus dikelilingi kira-kira seluas lapangan sepakbola, sehingga wajar keringat penulis bercucuran karena menggowes odong-odong ini. He

he he...

Sebelum menaiki odong-odong ini pun, pengunjung diberikan kursus singkat bagaimana cara mengemudikannya.